Senadores quieren ser tratados como diplomáticos; Cancillería lo rechaza

El Senado solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que “se otorguen las facilidades necesarias para el acceso y uso del Salón de Protocolo ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en beneficio de las legisladoras y legisladores que, con motivo de la celebración de las sesiones de esta Cámara, requieren realizar traslados”, pero la petición fue rechazada.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, la priista Claudia Anaya, dio a conocer un escrito fechado el 5 de octubre de 2026, firmado por el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Andrés Sibaja González, donde solicita ese apoyo para los senadores. Claudia Anaya dejó en claro que ella no firmó esa petición, realizada en nombre de los integrantes de la Mesa.

La presente solicitud tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias, así como contribuir a la adecuada coordinación y organización de sus desplazamientos, en atención a las actividades institucionales inherentes al ejercicio de sus funciones legislativas.

En virtud de lo anterior, agradeceré tenga a bien considerar favorablemente esta petición, y de estimarlo procedente, girar sus apreciables instrucciones a las áreas correspondientes, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para facilitar el acceso al referido espacio durante los días en que se celebran sesiones del Senado de la República, de conformidad con la normativa”, cita la misiva.

Motivos de seguridad frenan petición

De acuerdo con la información confirmada por Excélsior, la respuesta que recibió el Senado, tanto de la Cancillería como del propio AICM, fue que no es posible otorgar el uso del Salón de Protocolo para las y los senadores “por temas de seguridad”. Ante dicha negativa, se decidió no insistir en el tema, el cual buscaba apoyar a legisladores que viajan a la capital desde sus estados de origen a primeras horas y regresan por la noche.

La información obtenida entre integrantes de la propia Mesa Directiva señala que la solicitud surgió a petición de bancadas de oposición, luego de que una senadora sufriera un problema en el tobillo y otra presentara una lesión en el hombro, con lo que se buscaba agilizar sus trámites de abordaje.

De esta manera, la Mesa Directiva confirmó que existió el acuerdo y la petición formal por escrito; sin embargo, la solicitud fue denegada, por lo que las y los senadores no hacen uso de las instalaciones del Salón de Protocolo en la terminal aérea.

“La respuesta que recibió el Senado fue que no es posible otorgar el uso del Salón de Protocolo para las y los senadores por temas de seguridad.” — Confirmación oficial del AICM / SRE