Sin cambios, Senado deja Paquete de Ingresos 2027 en la antesala de su aprobación

El pleno del Senado conoció en primera lectura el paquete de ingresos 2027, luego que las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera lo aprobaran con el voto mayoritario del oficialismo, en medio de críticas de la oposición, que anunció la presentación de reservas para hacerle cambios, aunque la mayoría cerró filas para respaldarlo en los términos enviados por la Cámara de Diputados.

Por separado, cada uno de los tres dictámenes que integran el paquete de Ingresos 2027, Ley de Derechos, Ley del ISR y Ley de Ingresos de la Federación, tuvieron las mismas votaciones: 10 en favor y cinco en contra, en una sesión de comisiones unidas que sólo duró dos horas con 32 minutos.

Impedir saqueos

Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, criticó que el Gobierno Federal pretenda cobrar más impuestos y aprobar más deuda sin antes aclarar cuánto ha recuperado la hacienda del país por la política de austeridad y consideró que “antes de pedir más dinero, informen cuánto han recuperado, quienes han respondido por ello y cómo van a impedir saqueos al país”.

El panista Ricardo Anaya Cortés, advirtió que los 1.7 billones de pesos que se prevé contratar de deuda interna no se emplearán para la construcción de carreteras u hospitales, sino que se usará, en su mayoría, para pagar los intereses de la deuda anterior que tenía el país y acusó que, si el monto por ese concepto alcanza el 60% del Producto Interno Bruto, México perderá su grado de inversión y provocará una crisis económica.

“Los 1.7 billones de pesos que se prevé contratar de deuda interna no se emplearán para carreteras u hospitales, sino para pagar los intereses de la deuda anterior.” — Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN

Cifras Clave 2027 10.63 BILLONES DE PESOS Monto total de ingresos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2027.

1.7 BILLONES DE PESOS Techo de endeudamiento interno previsto para cubrir compromisos financieros del gobierno federal.

58.9% VÍA IMPUESTOS Proporción de los ingresos del país que provendrá de la recaudación tributaria (6.26 billones de pesos).

Variable económica Estimación oficial (2027) Crecimiento del PIB 1.5% – 2.5% Tipo de cambio promedio $17.90 MXN / USD Mezcla mexicana de exportación $61.80 USD / barril

Pero el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes, destacó que entre los cambios más relevantes en materia de Ley de Derechos, están los relacionados con servicios migratorios y de certificación zoosanitaria, preservación del patrimonio histórico y artístico de la nación, así como en materia de telecomunicaciones.

Régimen Simplicado de Confianza

Respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, explicó que entre las principales reformas están la ampliación de los beneficios de Régimen Simplificado de Confianza, así como el mecanismo de control de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales para determinadas personas morales.

Detalló que también se incluyen disposiciones de vigencia transitoria relacionadas con estímulos fiscales para favorecer determinadas inversiones y actividades productivas, entre ellas, medidas vinculadas con la inversión, el empleo, la capacitación y desarrollo de proyectos estratégicos.

Recordó que la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 estima ingresos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, de los cuales, seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a impuestos; es decir, aproximadamente 58.9 por ciento del total.

Prevé un crecimiento real del PIB de entre 1.5 y 2.5 por ciento; considera un tipo de cambio nominal promedio de 17.9 pesos por dólar, y un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 61.8 dólares por barril, indicadores que forman parte del marco de referencia para proyectar los ingresos públicos.