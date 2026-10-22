Nace ley antimemes; va a promulgación

Luego de más de siete horas de discusión de las más de 170 reservas presentadas al dictamen de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, los diputados aprobaron la llamada “Ley Antimemes” con 281 votos a favor, 87 en contra y cero abstenciones. De los 500 diputados, estuvieron presentes hasta el final de la sesión 368.

Durante la discusión, la totalidad de las reservas fueron rechazadas o retiradas por sus propios ponentes. El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

Penas de hasta 10 años de cárcel

En la reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se establecen penas de hasta cinco años de prisión por el uso, reproducción, imitación o incorporación indebida de símbolos y logotipos oficiales del Gobierno de México.

Asimismo, contempla de cuatro a 10 años de cárcel y multas de dos mil a 20 mil días de Unidad de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a 226 mil 200 pesos— para quien divulgue, publique, comunique o distribuya, sin autorización, obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en el país.

En materia de reparación del daño, dispone que la indemnización no podrá ser inferior a 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo involucrado. La víctima también podrá optar por una cantidad resarcitoria de hasta 50 mil UMA —es decir, hasta 5 millones 865 mil 500 pesos—, determinada conforme a las circunstancias y consecuencias de la conducta.

Alertan de riesgos a la libertad de expresión

Durante la discusión, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la ausencia de excepciones expresas para caricaturas, parodias, memes, sátira y publicaciones periodísticas podría abrir la puerta a interpretaciones judiciales que inhiban la crítica al poder.

La panista Paulina Rubio cuestionó que Morena se negara a incorporar una salvaguarda explícita para las expresiones protegidas por la libertad de expresión.

“Esta ley lo que intenta hacer es simplemente darle la facultad a alguien de que pueda encuadrar en el delito cualquier crítica”, sostuvo.

Insistió en que la oposición había solicitado precisar que el tipo penal no podría aplicarse a manifestaciones de libertad de expresión ni al ejercicio periodístico.

“Si no es ese el fin del artículo, ¿por qué no aceptan ponerlo explícitamente?, ¿por qué les da tanto miedo que entonces cerremos la pinza y podamos darle certeza a quien hoy ejerce el periodismo de que lo va a poder hacer?”, cuestionó.

Trasladan a tribuna caso Máynez-Mancilla

Durante la discusión, la confrontación entre el priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se trasladó a la tribuna, donde legisladores intercambiaron acusaciones sobre violencia, censura, corrupción y persecución de periodistas.

El emecista Juan Zavala rechazó la reforma y acusó a Morena de reproducir prácticas que, dijo, caracterizaron al antiguo régimen priista.

Desgraciadamente, Morena se ha convertido en lo que juró destruir: el priismo, esa cultura autoritaria, corrupta y anti ciudadana que tanto daño le hizo a México. Por eso, va a ser absurdo que aquí en unos momentos vengan legisladores del PRI a decir que ellos defienden a los periodistas y a la libertad de expresión”, aseveró.

Ello, al recordar la frase que se le atribuye al líder nacional priista, Alejandro Moreno, que habría pedido “matar de hambre a periodistas”.

Recordó episodios como la represión de 1968, la guerra sucia, Acteal, Atenco y Ayotzinapa, además de la intervención gubernamental que afectó al periódico Excélsior durante la dirección de Julio Scherer.

Afirmó que, con estos hechos, “el priismo no puede presentarse como defensor de la libertad de expresión”.

Sin defender al PRI abiertamente, pero sí demandando “cero impunidad para los violentos” desde el panismo, Miguel Ángel Monraz, llamó a Movimiento Ciudadano a asumir su responsabilidad en la crisis del agua que se vive en Jalisco, además de demandar a los emecistas a “dejar de hacerle el juego a Morena”.

Esto, tras señalar que Movimiento Ciudadano es cómplice” de que la llamada Ley Antimemes haya sido aprobada, primero en el Senado, y luego, en lo general, en San Lázaro

“En el Senado (MC) se abstuvo. Es como votar a favor. Después los apretaron y Morena les incumplió un acuerdo y corrigieron su voto. Pero son cómplices”, recalcó.

Desde Morena, se recurrió a la misma declaración de Alito Moreno, sobre “matar a los periodistas de hambre” para rechazar que la reforma represente una amenaza contra la prensa y los creadores de contenido.

El dirigente nacional del PRI refiere que a los periodistas no se les mata a balazos, se les mata a billetazos (…) Esos son los que hoy vienen a decir que nosotros estamos intentando censurar al pueblo de México, por décima ocasión. Esos son los que creen que se nos olvida cómo trataron a la prensa”, afirmó la diputada guinda, Vianey García.

Se vienen y se quejan del pasado (…) puedo contar en Morena a muchas personas y personajes que fueron parte del PRI, de ese PRI hegemónico al que ustedes vienen hoy aquí y se quejan de manera reiterada. Ahora nomás falta que lo digan sin llorar”, respondió en defensa, el tricolor, César Alejandro Domínguez.

“Esta ley lo que intenta hacer es simplemente darle la facultad a alguien de que pueda encuadrar en el delito cualquier crítica.” — Paulina Rubio, diputada del PAN

Sanciones de la reforma HASTA 5 AÑOS DE PRISIÓN Por uso, imitación o incorporación indebida de símbolos y logotipos oficiales del Gobierno de México.

HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL Por filtrar o distribuir obras, libros o videos antes de su lanzamiento oficial sin autorización.

HASTA $5,865,500 MXN Monto máximo de indemnización por reparación del daño (equivalente a 50 mil UMA).