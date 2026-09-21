MC plantea tipificar el borrado de pruebas en las investigaciones sobre feminicidios

La jefa de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, impulsa una reforma para fortalecer la investigación del delito de feminicidio.

Se trata de una iniciativa para modificar el artículo 325 del Código Penal Federal para que el intento de borrar las huellas de violencia acredite la existencia de una razón de género en ese delito.

En la propuesta se indica que en las investigaciones deberá tener relevancia el hecho de que el presunto homicida realice actos encaminados a ocultar, destruir, alterar o eliminar indicios, pruebas o elementos que puedan confirmar actos de agresión ejercidos previamente contra la víctima.

La redacción actual del artículo 325 señala como razón de género la existencia de antecedentes o datos de violencia contra la víctima.

Sin embargo, explica la diputada Ivonne Ortega, no prevé de manera explícita la conducta de quien busca eliminar u ocultar los elementos que permiten acreditar dicha violencia.

“Con esta reforma no se crea un nuevo delito ni una nueva sanción, sino que se fortalece el análisis integral de los hechos para que la investigación del feminicidio incorpore también las conductas dirigidas a borrar el contexto de violencia previa”, explicó la exgobernadora de Yucatán.

Para la coordinadora de la bancada naranja en San Lázaro, el feminicidio debe ser investigado más allá del asesinato, considerando el contexto previo de violencia que la víctima afrontó y las conductas que posteriormente tiene el presunto responsable para ocultarlo.

Explicó la diputada Ortega que la violencia que antecede a un feminicidio deja diversas huellas y no sólo las físicamente visibles.

“Puede documentarse en mensajes, fotografías, registros médicos, objetos personales, documentos, comunicaciones, testimonios o dispositivos electrónicos. Cuando estos elementos son alterados o eliminados, no solo se dificulta el esclarecimiento del hecho, sino que también puede intentarse borrar el contexto de violencia de género en el que ocurrió el crimen”, argumentó la proponente.

Con esta reforma penal se busca fortalecer el catálogo de circunstancias que permiten identificar una razón de género en la investigación del feminicidio.

“El objetivo es claro: que quien intente borrar las huellas de violencia no pueda, mediante esa acción, eliminar también el contexto de género que rodeó la muerte de una mujer”, expuso Ortega.