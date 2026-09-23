Azucena Cisneros encabeza pavimentación en calles en Ecatepec

Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, inauguró las calles Mirlo, Agustín Melgar, Faisán, Ave Fénix y Cerrada de Gaviotas en la colonia San Francisco de Asís. Estas vialidades fueron construidas con concreto hidráulico a través del programa Cimientos de Esperanza “Mano a Mano”, donde el gobierno municipal aporta los materiales y la comunidad contribuye con la mano de obra.

Durante la misma jornada, la presidenta municipal también entregó la avenida Guaymas y la calle Topolobampo en el fraccionamiento Jardines de Casanueva, obras que benefician a más de 13 mil habitantes.

En San Francisco de Asís, Cisneros Coss reconoció el esfuerzo conjunto con la ciudadanía para transformar vialidades que por tres décadas fueron de tierra, destacando que las obras incluyen espacios para árboles y plantas con el fin de convertir la zona en un entorno verde y sustentable.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, y el encargado del programa, Germán Vélez Flores, explicaron que de las 60 calles aproximadas que tiene la colonia, solo 12 tenían pavimento. Con las 42 calles sumadas en esta etapa, únicamente restan seis para lograr la cobertura total del lugar.

Vecinos de la zona, entre ellos María Luisa Pavón, Rebeca Márquez y José Luis Arreguín, señalaron que la pavimentación resuelve problemas históricos de lodo, inundaciones y falta de servicios básicos que padecieron por cerca de 30 años.

Finalmente, al recorrer los más de 1,900 metros lineales de la avenida Guaymas en Jardines de Casanueva, Cisneros Coss anunció que el municipio continuará con trabajos de bacheo, mejoras en el alumbrado público, red de agua potable y la creación de senderos seguros para la región.