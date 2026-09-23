El efectivo resiste: 85% de pagos menores a $500 aún se hacen en cash

México ya cuenta con la infraestructura para una economía de pagos digitales; sin embargo el pago en cash se resiste: 85 por ciento de las transacciones menores a 500 pesos todavía se realizan en efectivo, reconoció José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Señaló que a pesar de que el uso de transferencias creció tres puntos porcentuales entre el 21 y el 24 el efectivo sigue siendo el principal medio de pago en transacciones menores, recalcó al defender ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la iniciativa presidencial de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

La ley pretende acelerar la adopción de transferencias y pagos electrónicos, facilitar la apertura remota de cuentas bancarias y ampliar la inclusión financiera.

“El reto, entonces, en el caso mexicano no está en la infraestructura (…) sino en la adopción”, dijo Peña Merino, al asegurar que el problema no es tecnológico, ya que, dijo, se cuenta con la red de infraestructura para acelerar esta transición, además de que más del 95 por ciento de los mexicanos cuenta con al menos un teléfono celular.

Agregó que lo que se requiere es “cerrar la brecha entre una infraestructura digital y lograr que las personas la utilicen de manera cotidiana”.

Destacó que una de estas herramientas con que se cuenta es el SPEI, operado por el Banco de México, que permite realizar transferencias inmediatas las 24 horas y sin comisiones, además de CoDi, que facilita pagos mediante códigos QR.

“El reto, entonces, en el caso mexicano no está en la infraestructura, esa infraestructura ya ha sido construida a lo largo, repito, de muchos años y fortalecida además por el Banco de México (…) sino en la adopción”, remarcó.

La iniciativa plantea además una cuenta nivel 2 BIS, que podrá abrirse de manera remota y sin RFC, y permitirá ampliar los montos de manejo.

También propone que el Banco de México establezca reglas para que las aplicaciones financieras ofrezcan una experiencia más sencilla y homogénea para realizar pagos digitales.

Peña Merino señaló que actualmente una transferencia puede requerir hasta 15 “clicks” o botones, debido a que cada aplicación tiene procesos distintos.

Otro de los ejes es reducir gradualmente el uso de efectivo en determinados sectores.

En ese sentido, detalló el funcionario que la Secretaría de Hacienda podrá definir las actividades estratégicas en las que el pago digital sea la principal forma de operación, mientras que los reguladores establecerán las reglas y plazos para su adopción.

Para el sector público, los tres órdenes de gobierno podrán habilitar pagos digitales en trámites y servicios.

La propuesta, que se trabajó en coordinación con el Banco de México, Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, busca además eliminar barreras regulatorias al crédito y promover la inclusión financiera, bajo el argumento de que “el uso de medios digitales permite generar historial financiero y ampliar las posibilidades de acceso a servicios financieros”, dijo Peña Merino.