Durazo con el sur de Sonora; arranca construcción de Hospital Universitario de Etchojoa

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, colocó la primera piedra de lo que será el Hospital Universitario de la Universidad de Tecnología de Etchojoa (UTE), el proyecto tiene como finalidad garantizar servicios de salud especializada a las familias del sur de Sonora, dicha construcción cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal destacó que el proyecto permitirá atender una demanda histórica que las familias del sur del estado llevan exigiendo hace mucho, un acercamiento de los servicios médicos especializados y al mismo tiempo ofrecer a los y las estudiantes de las carrearas de salud un espacio adecuado para completar su formación profesional.

“Este hospital universitario que anunciamos el día de hoy abre opciones a una carrera que tiene pocos espacios en el estado, pero particularmente en el sur; ha sido una demanda histórica que venimos a cumplir el día de hoy. Este hospital universitario hace una enorme distinción: duplica el servicio que presta como institución porque atenderá a pacientes, pero formará a médicos”, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La construcción del Hospital Universitario contempla contar con dos quirófanos, consultorios de especialidades, área de urgencias, laboratorio clínico, área de imagenología y área de tococirugía, lo que ampliara la capacidad médica para las familias del estado.

Además, Mario Delgado destacó que estos acuerdos, derivados de las consultas realizadas con las comunidades del pueblo Mayo, atiende y fortalece una institución educativa vinculada con la cultura, lengua, saberes y costumbres de la región.

José Félix Gómez Anduro, rector de la UTE, subrayó que el proyecto fue el resultado de gestión y del trabajo con las autoridades tradicionales.