Reciben Programas para el Bienestar el 41.4 % de los hogares en México: Leticia Ramírez

En territorio nacional, el 41.4 por ciento de los hogares recibe pensiones y apoyos a través de los Programas para el Bienestar federales y estatales, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al dar a conocer la cifra, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, confirmó que en 2026 se ejecuta una inversión social superior al billón de pesos destinada a beneficiar a un padrón total de 42.8 millones de personas en todo el país.

La titular de la dependencia explicó que los recursos públicos se canalizan a atender a los sectores en mayor vulnerabilidad para combatir la pobreza y elevar la calidad de vida de las familias. "Hoy, el presupuesto público es para las y los mexicanos que regresa al pueblo en Programas de Bienestar que se han convertido en el corazón de la Transformación y atienden las demandas, que escuchamos en el territorio, de la gente que vive en las comunidades y pueblos en mayor vulnerabilidad", enfatizó Ramírez Amaya sobre el alcance de la política social.

El universo de atención abarca a 42.8 millones de beneficiarios entre los que se encuentran personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sembradores, pescadores, acuicultores y campesinos. De esta cifra global, la Secretaría de Bienestar atiende de forma directa a más de 19.2 millones de derechohabientes integrados por adultos mayores de 65 años o más, mujeres en el rango de 60 a 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras y participantes del programa Sembrando Vida.

Las autoridades precisaron que la entrega de los apoyos económicos se efectúa de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar en las 32 entidades federativas. La secretaria subrayó que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las pensiones y programas sociales se consolidan como derechos ganados por la ciudadanía, orientados a respaldar de manera prioritaria a quienes más lo necesitan en todas las regiones del país.