Advierten riesgo de impunidad en la nueva Ley contra el Feminicidio

La definición de “mujer” incluida en la iniciativa presidencial para expedir una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio podría abrir un problema jurídico en la investigación de los crímenes contra mujeres, y dejar sin justicia a las víctimas, advirtió la diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán.

El proyecto, que se encuentra en análisis en el Senado, establece que, para efectos de esta legislación, será considerada mujer “toda persona que se identifique como mujer”. Esta falta de certeza “sobre lo que se considera mujer” podría dificultar la integración de una carpeta de investigación y, eventualmente, poner en riesgo la clasificación de un crimen como feminicidio, recalcó López Rabadán.

“Existe una preocupación por las implicaciones jurídicas que esta definición puede tener dentro de una legislación creada específicamente para prevenir, investigar y sancionar la violencia feminicida”, señaló.

Ello, al demandar se revise dicha redacción, y pedir a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Karina Margarita del Río Zenteno, solicitar una reunión de trabajo con las comisiones dictaminadoras del Senado para analizar sus posibles efectos jurídicos.

La panista sostuvo que el debate no debe plantearse como una confrontación sobre la identidad de las personas, sino como una revisión de la certeza jurídica que debe tener una norma penal.

“Yo respeto y respetaré siempre la orientación e identidad de cada persona, que cada quien decida lo que quiera, pero una ley no puede definir qué es una mujer”, sostuvo.

Y advirtió que el problema está en trasladar una definición basada en la autoadscripción a una legislación que deberá aplicarse precisamente cuando la víctima ya no puede expresar su voluntad.

“¿Cómo acreditará el Ministerio Público la autoadscripción de una víctima que ya fue asesinada y que, por tanto, no puede manifestarla?”, dijo.

Por ello, planteó que las diputadas y senadoras analicen el contenido a la luz de los instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres, particularmente la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

“Es necesario que podamos dialogar las legisladoras de ambas cámaras, plantear estas preocupaciones, escucharnos, escuchar las distintas posiciones y analizar las implicaciones jurídicas de la definición propuesta”, sostuvo durante la sesión de este miércoles.

Mariana Benítez, diputada por Morena, avaló la demanda de la panista, y aseguró que, a pesar de que el proceso es abierto, se deben escuchar todas las voces, y analizar cada término que será incorporado a la nueva Ley contra el Feminicidio, para evitar lagunas, por lo que suscribió la petición para que se realice un trabajo conjunto.

“No nos gustaría que algo no esté incorporado cuando regrese (a Diputados) y entonces pues ahí no podamos hacer algún cambio, no podamos hacer alguna aportación”, señaló Benítez.

Ante la petición de la panista, Del Río Zenteno informó que buscará una reunión con su homóloga del Senado para abordar el tema y aclarar las dudas planteadas.

En contraste, la diputada de Morena e integrante de la Comisión, Anaís Burgos, defendió el proceso de discusión de la iniciativa y señaló que lleva alrededor de seis meses de análisis.

Explicó que en las mesas de trabajo han participado legisladoras, legisladores y colectivas de mujeres, quienes han presentado más de 800 propuestas al proyecto.

Además, la morenista afirmó que la iniciativa no será aprobada de manera inmediata, “ni en las próximas semanas”, puesto que continúa abierta la discusión para incorporar las propuestas de distintos sectores, a petición de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, recordó.