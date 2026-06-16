Secretaría de las Mujeres requiere liderazgo con experiencia, señala Martha Tagle

La consultora en género y derechos humanos, Martha Tagle, consideró que la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, la senadora Laura Itzel Castillo, no cuenta con experiencia ni antecedentes relevantes en la agenda de igualdad de género ni en la promoción de derechos de las mujeres.

“Me parece que están dejando en la irrelevancia la Secretaría de las Mujeres, incluso con el nombramiento mismo que están haciendo por la persona que aunque es una política de izquierda de mucha trayectoria, no tiene ninguna experiencia ni compromiso con las causas de género, ni nunca durante su función ha impulsado nada que tenga que ver con igualdad entre mujeres y hombres”, indicó.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, consideró que el perfil ideal para encabezar la dependencia debería combinar conocimiento especializado en igualdad sustantiva, experiencia en administración pública y capacidad para consolidar una institución que todavía enfrenta desafíos.

“El perfil idóneo, primero, es tener compromiso y conocimiento de la agenda de género y de la igualdad sustantiva, que ella no lo tiene. Segundo, una persona que entra como secretaria en un gabinete debe tener conocimiento de la administración pública, y Laura Itzal sí ha tenido cargos, pero casi todos alrededor de los años 2000. Y una nueva secretaría requieres de una visión renovada e innovadora”, comentó.

Asimismo, criticó que la Secretaría haya concentrado buena parte de sus esfuerzos en la distribución de la Cartilla de Mujeres y en la operación de los Centros Libre, mientras problemas como la violencia de género y otras demandas de las mujeres continúan sin recibir una atención suficiente.

La analista señaló que una de las principales tareas pendientes será fortalecer la interlocución de la Secretaría con organizaciones feministas, especialistas y colectivos de mujeres, incluidas las madres buscadoras. No obstante, expresó expectativas positivas respecto a la capacidad de diálogo que ha mostrado Castillo y confió en que ello pueda traducirse en una nueva orientación para la dependencia.

“Ojalá que este perfil de ella, de construir diálogo, le permita hacer eso en la Secretaría de las Mujeres y darle otro encauce a lo que va a ser al frente de esta institución”, expresó.