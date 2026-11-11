Confirman que Dámaso Castro Zaavedra dejó la Fiscalía de Sinaloa tras acusaciones de EU

El exvicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presentó su renuncia el 5 de noviembre, luego de permanecer seis meses separado de sus funciones por señalamientos del Gobierno de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hermanos Iván y Alfredo Guzmán Salazar.

La salida definitiva fue confirmada por la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien descartó que el exfuncionario regresara a ocupar su cargo una vez concluido el periodo de licencia sin goce de sueldo que solicitó en mayo.

Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre”, declaró la fiscal ante medios de comunicación.

Con esta decisión, la separación de Castro Zaavedra de la Fiscalía General del Estado (FGE) dejó de ser temporal y se convirtió en definitiva, en medio de los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presunta colaboración con una organización criminal.

¿De qué acusan a Dámaso Castro en Estados Unidos?

El nombre de Dámaso Castro Zaavedra apareció en una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 29 de abril de 2026, en la que también fueron señalados el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros servidores públicos y exfuncionarios.

De acuerdo con las imputaciones estadounidenses, el entonces vicefiscal presuntamente habría recibido sobornos mensuales a cambio de proporcionar protección a integrantes de Los Chapitos y filtrar información confidencial sobre operativos de seguridad.

Los señalamientos también lo relacionaron con una presunta red de tráfico de narcóticos y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Las autoridades de Estados Unidos sostienen que funcionarios sinaloenses habrían facilitado información y protección a integrantes de la organización criminal a cambio de beneficios económicos.

Sin embargo, estas acusaciones constituyen señalamientos judiciales y no representan, por sí mismas, una sentencia condenatoria contra Castro Zaavedra.

Solicitó licencia de seis meses y después renunció

Tras darse a conocer las acusaciones estadounidenses, el exvicefiscal solicitó el 5 de mayo separarse de sus responsabilidades durante seis meses, mediante una licencia sin goce de sueldo.

El periodo tenía como finalidad atender los requerimientos institucionales relacionados con los señalamientos en su contra y permitir que las actividades de la Fiscalía continuaran sin su presencia.

Durante ese tiempo, Castro Zaavedra acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde negó las acusaciones y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas.

Al aproximarse el vencimiento de su licencia, el exfuncionario optó por presentar su renuncia el 5 de noviembre, decisión que fue confirmada por Sánchez Kondo.

¿Quién está al frente de la vicefiscalía de Sinaloa?

Tras la separación de Castro Zaavedra en mayo, la Fiscalía de Sinaloa designó a José Roberto Quiñónez Coronado como encargado de despacho de la Vicefiscalía General.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo explicó que esta designación permitió mantener las actividades institucionales durante la ausencia del entonces vicefiscal.

Desde el momento en que él solicitó su licencia, el permiso de los seis meses, se nombró a una persona encargada de la vicefiscalía General”, precisó.

Hasta el momento de las declaraciones de la fiscal, la institución no había informado sobre el nombramiento de un nuevo titular para ocupar formalmente la Vicefiscalía General.

La renuncia de Castro Zaavedra se produce en medio de las investigaciones y señalamientos de Estados Unidos sobre presuntas relaciones entre funcionarios de Sinaloa y Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.