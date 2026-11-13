Presidenta Claudia Sheinbaum inaugura Universidad del Deporte del Estado de Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP) y anunció que otorgará la beca Gertrudis Bocanegra a todos sus estudiantes.

Desde Puebla, la Mandataria federal resaltó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación se apuesta por los jóvenes mexicanos.

La gran diferencia entre los gobiernos de antes y de ahora, además de que se apoyaba a unos cuantos, no se apoyaba al pueblo, no había Programas de Bienestar, no aumentaba el salario, pero algo muy profundo y es: creer en el pueblo de México. Los gobiernos del pasado no creían en su pueblo, pensaban que los ejemplos a seguir estaban afuera, en otros países del mundo, que había que seguir a los países desarrollados, como les llaman, el ejemplo de países que a lo mejor tenían o tienen otro nivel de ingreso promedio para sus habitantes y los gobiernos que llegamos desde el 2018, con el presidente López Obrador y después con nosotros, tenemos una característica: creemos en el pueblo de México, creemos en las y los jóvenes mexicanos, creemos en los adultos mayores”, anunció.

La Presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los jóvenes a sentirse orgullosos de ser mexicanos en cada competencia, como parte de la recuperación de la dignidad del pueblo de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reunida con estudiantes de Puebla Especial

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, destacó la visión de la Presidenta para impulsar el deporte como un derecho para todas y todos, así como sentar las bases para desarrollar el deporte de alto rendimiento. Refirió la reactivación de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2026.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, remarcó la estrategia de seguridad de la mandataria, que busca atender las causas.