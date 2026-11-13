Obra impulsada por Américo Villarreal obtiene segundo lugar nacional en Premio Obras Cemex
El gobernador Américo Villarreal destacó que esta infraestructura abre oportunidades económicas para el sur de Tamaulipas y la región huasteca.
Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, impulsó la construcción de la Autopista Mante–Tula, vía carretera que obtuvo el segundo lugar nacional en la categoría Infraestructura y Movilidad de la edición 35 del Premio Obras Cemex, certamen que distingue proyectos arquitectónicos y de infraestructura por sus soluciones constructivas, ingeniería, diseño e innovación.
En esta edición del premio, el primer lugar correspondió al Puente Las Truchas, en Nayarit; el segundo sitio fue para la Autopista Mante–Tula, en Tamaulipas, y el tercer puesto para la Carretera a Chapala F4.
La obra cuenta con una longitud de 106.69 kilómetros y conecta a los municipios de El Mante, Ocampo y Tula. Entre su infraestructura destaca el túnel Ing. Américo Villarreal Guerra, de aproximadamente 1.8 kilómetros de extensión, además de 22 puentes, pasos vehiculares, entronques y obras de conservación ambiental.
El proyecto busca articular el sur de Tamaulipas, la región huasteca y la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira con el altiplano, el centro del país, el corredor industrial del Bajío y la zona portuaria de Altamira.
Durante una visita de supervisión previa, el mandatario estatal señaló que esta obra representa una oportunidad de conectividad que impulsará el desarrollo económico de la región sur, la zona huasteca y el área conurbada del estado.
Tras más de 15 años de haber sido concesionada, la autopista inició operaciones de manera parcial el 30 de marzo de 2026, luego de que la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas destrabara procesos administrativos, regularizara permisos y avanzara en la liberación del derecho de vía.
Segundo galardón en 2026
La distinción otorgada por Cemex se suma al reconocimiento recibido en abril de 2026 por parte del GRI Institute, que le otorgó el premio ESG: Proyecto de Desarrollo Sostenible en Infraestructura del Año, por la aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, la construcción incluyó un programa de reforestación de aproximadamente 300 mil árboles en más de 270 hectáreas y la reubicación de más de 32 mil ejemplares de flora nativa.