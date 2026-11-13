Obra impulsada por Américo Villarreal obtiene segundo lugar nacional en Premio Obras Cemex

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, impulsó la construcción de la Autopista Mante–Tula, vía carretera que obtuvo el segundo lugar nacional en la categoría Infraestructura y Movilidad de la edición 35 del Premio Obras Cemex, certamen que distingue proyectos arquitectónicos y de infraestructura por sus soluciones constructivas, ingeniería, diseño e innovación.

En esta edición del premio, el primer lugar correspondió al Puente Las Truchas, en Nayarit; el segundo sitio fue para la Autopista Mante–Tula, en Tamaulipas, y el tercer puesto para la Carretera a Chapala F4.

La obra cuenta con una longitud de 106.69 kilómetros y conecta a los municipios de El Mante, Ocampo y Tula. Entre su infraestructura destaca el túnel Ing. Américo Villarreal Guerra, de aproximadamente 1.8 kilómetros de extensión, además de 22 puentes, pasos vehiculares, entronques y obras de conservación ambiental.