Beltrones propone que el INE recupere decisiones colegiadas sobre compras y nombramientos

El senador Manlio Fabio Beltrones anunció que presentará de manera urgente una iniciativa para devolver las decisiones colegiadas sobre compras, licitaciones y nombramientos en el Instituto Nacional Electoral (INE), atribución que, dijo, nunca debió perderse.

Recordó que, en su origen, el INE siempre tuvo la garantía de la colegiación de los nombramientos más importantes, y que esta se perdió por una legislación que concentró esa atribución en una sola persona: la presidenta del Instituto.

“La colegiación es importantísima y sobre todo ojalá y en la misma podamos incluir que cualquier contratación superior a 10 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral también pasase por decisiones colegiadas del consejo de esa institución", señaló.

Beltrones cuestionó la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de abrir una investigación que abarcaría incluso desde los tiempos del IFE y los primeros años del INE, bajo el argumento de que la corrupción se habría originado hace más de dos décadas.

“No entiendo cómo la Auditoría Superior de la Federación pudiera irse 10 o 20 años atrás a hacer una investigación de esa naturaleza. Creo que esa competencia más bien debería ser de la Fiscalía General de la República por temas de legalidad, prescripciones y otras cosas más", advirtió el senador por Sonora.

Beltrones sostuvo que en la actualidad hay dudas sobre la actuación de la última consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre todo desde que tuvo atribuciones para nombrar unilateralmente a funcionarios en la institución.

“Suena más a una tarea política, a un evento justiciero. Yo diría que lo que está en duda hoy y sobre la mesa es la actuación de la última presidenta del Instituto Nacional Electoral", expresó.

Recordó que existen prescripciones penales a cinco años y administrativas o fiscales a 10 años, y que el resguardo de documentación para comprobar gastos también prescribe.

“Nos conformaríamos con los dos últimos años y más específicamente, si es la Auditoría Superior de la Federación, con el año en curso, es su obligación", apuntó.

Beltrones sostuvo que son necesarias dos limpiezas fundamentales antes de la elección de 2027: limpiar al INE del tadeísmo, tanto a nivel nacional como en los institutos locales, y limpiar el proceso electoral para que sus resultados no queden en duda.

“Se conoce también cómo en Sonora hubo una enorme influencia por parte de ella y de los suyos y la corrupción también imperante en ese lugar", afirmó.

“No nos vayamos a arrepentir y después pidamos que se limpie la elección. Esto es como garantía para todos los mexicanos y de los partidos políticos que piensen participar en esta importantísima elección del 2027", dijo.

“Por eso dije dos limpiezas necesarias. La primera del tadeísmo en el Instituto Nacional Electoral y la segunda la limpieza del proceso electoral previo al 2027 que nos dé garantías de que la voluntad popular de los mexicanos va a ser respetada", agregó.

Cuestionado sobre si el origen del problema está en la reforma electoral de 2014, Beltrones recordó que fue legislador en aquellos años y que esa modificación vino de los partidos de oposición.

“En base al diálogo accedimos a la construcción de una legislación en consenso para que pudiéramos también tener una reforma política adecuada", explicó.

Consideró que hoy se está ante una oportunidad similar de hacer una legislación por consenso que brinde garantías para las elecciones de 2027.

Sobre los resultados electorales en Estados Unidos, dijo que son un ejemplo sano de pesos y contrapesos.

“Es muy sano el que en cualquier país del mundo los poderes sean compartidos, porque en cuanto estos poderes quedan en manos de una sola persona o de un solo partido político es cuando empiezan a surgir muchos vicios por la falta de los controles que deben de existir", señaló.

Finalmente, reiteró que aún es posible hacer reformas constitucionales aplicables a la elección de 2027, aun cuando ya se esté en año electoral.

“Estamos en momentos de poder hacer reformas constitucionales que son aplicables completamente a cualquier oportunidad electoral. Aun cuando estemos en un año electoral, cualquier reforma constitucional puede aplicarse en el año 2027", concluyó.