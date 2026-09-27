Con vigilancia de casillas, sociedad civil y oposición pueden lograr que se respeten resultados en 2027: Beltrones

El senador Manlio Fabio Beltrones llamó a la sociedad civil y a los partidos de oposición a organizarse para evitar fraudes en las elecciones del próximo año.

El legislador expuso que ante el debilitamiento del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sociedad civil y partidos de oposición tendrán en sus manos la responsabilidad de vigilar el proceso electoral de 2027 para que sus resultados sean respetados.

En su llamado, Beltrones recordó que en 2024, de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional, se le "regalaron" 19 puntos de más a la coalición gobernante, es decir, recibió una mayoría parlamentaria que no ganó en las urnas, con la cual pudo modificar la Constitución, pese a que el pueblo no había votado por eso.

Aseveró que los ciudadanos deben evitar que esa situación se repita, por lo que consideró vital tener resultados inmediatos, rápidos y más precisos que los de la autoridad electoral para evitar la manipulación de cifras.

Yo sí creo que debemos tener un sistema que, si no nos lleva a ser coaligados los partidos de oposición, mínimamente sí nos organicemos alrededor de un sistema que nos permita tener resultados electorales completamente sólidos, incluso antes que la autoridad electoral", dijo.

Citó el caso de Venezuela, donde el gobierno no pudo manipular las cifras porque la oposición estaba tan bien organizada que obtuvo los resultados y las actas de casilla antes que la autoridad electoral, impidiendo que Nicolás Maduro se legitimara ante el mundo.