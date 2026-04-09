La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 9 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 9 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 9 de abril de 2026

Reproducir

8:25 Horas | Sheinbaum defiende Ley de Inversión en Infraestructura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la Ley de Inversión en Infraestructura al considerar que permitirá fomentar inversiones responsables en carreteras, puertos, aeropuertos y trenes.

"Han difundido algunos medios y pues que lo que propongamos siempre van a decir que no, que está mal. Que queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las Afores. No, se trata de aumentar la infraestructura en México en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga; de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables", aclaró.

7:40 Horas | Gobernador de Sinaloa agradece a Sheinbaum por apoyo para rescate de mineros

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el apoyo del gobierno de México para el rescate de los mineros en la mina Santa Fe, de los cuales actualmente se está en búsqueda de un trabajador que continúa atrapado tras el derrumbe.

"Ahí tenemos un equipo que merece todo nuestro reconocimiento, y el reconocimiento se lo hago a usted también porque aquí ha estado la coordinadora general de Protección Civil, que no se ha ido para nada, Laura Velázquez", expresó.

vjcm