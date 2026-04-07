Senado recibe designación de Roberto Velasco como nuevo canciller

El Senado de la República recibió formalmente este martes la designación de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

Se prevé que mañana miércoles, luego de que comisiones unidas del Senado den su aval a Velasco, el pleno del Senado, como parte de sus atribuciones en política exterior, ratifique su designación como nuevo canciller.

“En la cámara de senadoras y senadores analizaremos y ejerceremos nuestra facultad exclusiva para determinar su ratificación”, señaló Castillo Juárez.

Previamente, Velasco fue recibido en reunión privada la mañana de este miércoles por senadores que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier.

"En el Senado de la República recibimos con gusto a Roberto Velasco, designado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, propuesto por la presidenta, Claudia Sheinbaum", apuntó Mier.

El presidente de la Jucopo subió también a sus a sus redes sociales fotos del canciller designado, Roberto Velasco con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Reproducir

vjcm