Destacan labor periodística de Ivonne Melgar en la Cámara de Diputados

La periodista de Grupo Imagen, Ivonne Melgar, recibió un reconocimiento por su amplia trayectoria y 20 años de la publicación de su columna Retrovisor en el periódico Excélsior.

El galardón lo recibió de manos de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien destacó el valor periodístico que Ivonne Melgar ha aportado durante toda su vida profesional.

“Va de la mano tu trabajo durante 20 años en esta columna Retrovisor que todos hemos leído, y que además sabemos que implica disciplina, trabajo, dedicación, escucha a legisladores; hay un gran trabajo detrás de cada columna”, señaló la legisladora.

Por su parte, la galardonada agradeció la distinción y aprovechó para subrayar el resultado de un esfuerzo intelectual y la ética que caracteriza el buen oficio con análisis.

“He tenido el privilegio de comprender el valor que las palabras pronunciadas tienen y todavía más cuando se comunican y se vuelven parte de la deliberación pública y publicada”, refirió.

Melgar Navas sostuvo que, en medio del centenario del exdirector de Excélsior, Julio Scherer, las voces de alarma de la vida diaria y la recomposición de los medios de comunicación en el mundo, aún existe la esperanza de una generación que todavía sabe el valor que tiene el periodismo.

La periodista consideró que la labor informativa debe mantener su base, independientemente del ámbito digital u otras novedades.

“Yo creo que hay un alto en el camino en todos, hoy, en el mundo de la reformulación de los que generamos contenido, y es un alto en el camino para profundizar y para saber que hoy estamos en la mira de los peores augurios y de los mejores augurios”, explicó Melgar.

Ivonne Melgar es egresada con honores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se tituló con un reportaje sobre la guerra civil salvadoreña.

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