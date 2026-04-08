INE y partidos intercambian puntos de vista sobre lineamientos contra actos anticipados de campaña

Las representaciones de los seis partidos políticos con registro se reunieron con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, así como con Víctor Hugo Carvente, titular del OIC y la secretaria ejecutiva, Claudia Espino, para intercambiar puntos de vista sobre la propuesta, que próximamente se presentará en el Instituto, de Lineamientos para evitar los actos anticipados de campaña, en el marco del proceso electoral 2027 que inicia en septiembre próximo, y temas administrativos.

Los lineamientos surgieron de una propuesta del consejero Arturo Castillo, luego que varios partidos ya anunciaron designaciones de “coordinadores”, “Defensores de México” y otras figuras, así como destapes de posibles candidatos, para las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

En este contexto, durante la sesión de este miércoles, el TEPJF desechó una queja de Movimiento Ciudadano y avaló el proceso de designación de “coordinadores” que anunció Morena en marzo pasado, el cual se llevará a cabo en junio próximo, y que, en los hechos, permite que sus candidatos a gubernaturas inicien sus campañas previo al inicio oficial de las mismas.

El único partido que no se mostró de acuerdo con los Lineamientos, durante la reunión con el INE, fue Morena.

Por otro lado, se habló de asuntos administrativos como el de la contratación de plazas por honorarios.

En un comunicado el INE informó que durante la reunión se precisaron los alcances de algunas comunicaciones previamente remitidas, destacando que no existe ningún tipo de situación que afecte a los partidos políticos en su relación con el Instituto.

Asimismo, se acordó que los asuntos de carácter administrativo serán canalizados a la Secretaría Ejecutiva, por tratarse de la instancia competente para su atención y seguimiento.

JCS