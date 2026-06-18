La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 18 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 18 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 18 de junio: Video completo

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8:05 Horas | Sheinbaum expondrá al rey de España la importancia de los pueblos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la reunión con el rey de España Felipe VI el próximo jueves 25 de junio por la tarde en Palacio Nacional y adelantó que uno de los temas que hablará con él será sobre la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de la llegada de los españoles.

“Todavía no sabemos los temas, viene el jueves 25 en la tarde, viene muy corto tiempo y obviamente nosotros vamos hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo e la historia, desde antes que llegaran los españoles y ahora y el valor que representan para el país, entre otras cosas”, comentó.

7:39 Horas | Simplifican 3 mil 497 trámites y eliminan mil 711 en el gobierno federal

El gobierno ha avanzado en la simplificación de trámites al registrar 3 mil 497 y eliminar mil 711, con lo que el avance de la meta es hasta el momento del 60%, informó el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

El funcionario federal detalló los requisitos pasaron de un promedio de 6 a 2 y la meta para 2026 es concluir el año con la simplificación de más de 4 mil 500 trámites para dejar sólo una pequeña cantidad para el primer trimestre de 2027 y concluir así este proceso en la administración pública federal.