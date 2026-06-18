Licencias no implican candidaturas: Sheinbaum ante desbandada de legisladores de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las solicitudes de licencias por legisladores de Morena para contender en el proceso interno para las candidaturas de las elecciones de 2027 no garantizan una candidatura ni que sean elegidos para ser candidatos a gobernadores.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinabum Pardo, fue consultada sobre la desbandada de legisladores que pidieron el permiso en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Pidieron licencia, nada más, no quiere decir que vayan a representar a su estado, municipio, pidieron licencia y Morena tiene una serie de requisitos que deben cumplirse, no es que ya los hayan elegido”, respondió.

La jefa del Ejecutivo afirmó que Morena deberá revisar los perfiles, antecedentes y los lineamientos para definir las candidaturas de aquellos que busquen competir por alguna de las 17 gubernaturas en juego el 2027.

También se le cuestionó sobre el nepotismo en el que incurrirían algunos legisladores, como es el caso del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

- “¿Insistiría en que no hubiera nepotismo al interior de Morena? Ya está marcado en sus estatutos”, se le consultó.

- “Afortunadamente ya va ser Ley en el 2030 pero no estamos de acuerdo con que en el mismo puesto se herede a un familiar, aunque sea de elección popular”, respondió la mandataria.

Sobre las posibles alianzas con PT y Verde Ecologista, la presidenta evitó posicionarse sobre algún riesgo de ir en coalición con dichos partidos, luego de que éstos no apoyaron su primera propuesta de reforma electoral.