Sheinbaum y el rey de España se reunirán en la CDMX el 25 de junio: Casa Real

El rey Felipe VI sostendrá una reunión bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 25 de junio en Ciudad de México, en un encuentro que simboliza el momento más relevante de acercamiento diplomático entre ambos países desde las tensiones generadas por el debate sobre la conquista española y la exigencia mexicana de un reconocimiento histórico de los abusos cometidos durante ese periodo.

La reunión tendrá lugar en el Palacio Nacional, un día antes de que el monarca español viaje a Guadalajara para asistir al partido entre España y Uruguay en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La propia Casa Real española enmarcó la visita dentro de un proceso de "intensificación de las relaciones bilaterales", una expresión que refleja el cambio de tono que han experimentado los vínculos entre Madrid y Ciudad de México en los últimos meses.

Importancia de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI

La relevancia del encuentro radica en que representa un paso concreto hacia la normalización de una relación diplomática que atravesó uno de sus momentos más delicados en los últimos años.

El origen del desacuerdo se remonta a 2019, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solicitó formalmente que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista. La petición generó un amplio debate político e histórico tanto en México como en España y marcó la agenda bilateral durante varios años.

Aunque Claudia Sheinbaum mantuvo esa posición al inicio de su administración, la relación comenzó a mostrar señales de distensión a partir de 2025. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció públicamente el dolor y las injusticias sufridas por los pueblos originarios de América durante el periodo colonial.

Meses después, en marzo de este año, Felipe VI realizó una declaración considerada inédita por observadores diplomáticos al reconocer que durante la presencia española en América existieron "muchos abusos". Las palabras fueron interpretadas en México como un gesto político de acercamiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum. AFP

El Mundial 2026 como escenario diplomático

La próxima reunión también evidencia cómo los grandes acontecimientos internacionales pueden convertirse en espacios de diálogo político.

La presencia de Felipe VI en México estará vinculada a la inauguración de actividades relacionadas con el Mundial de fútbol de 2026, torneo que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la escala en Ciudad de México va más allá del deporte y adquiere una dimensión diplomática propia.

De hecho, fue la propia Sheinbaum quien adelantó meses atrás que el monarca español figuraba entre los jefes de Estado invitados a las actividades vinculadas con la competición, una señal que ya apuntaba hacia una mejora del clima político entre ambas naciones.

Una relación estratégica que busca una nueva etapa

España y México mantienen una de las relaciones más profundas del espacio iberoamericano. Los lazos históricos, culturales, económicos y empresariales convierten a ambos países en socios estratégicos con intereses comunes en comercio, inversión, cooperación académica y diálogo político internacional.

Por ello, el encuentro entre Felipe VI y Claudia Sheinbaum trasciende el protocolo institucional. Representa la posibilidad de consolidar una nueva etapa en la que el reconocimiento de las diferencias históricas conviva con una agenda orientada hacia el futuro.

La decisión de celebrar una reunión formal en Palacio Nacional, después de varios años de desencuentros diplomáticos, envía además una señal clara de voluntad política para fortalecer los canales de comunicación y cooperación entre los dos gobiernos.