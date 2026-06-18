Sheinbaum Pardo confirma reunión con Felipe VI; pueblos originarios, el tema central

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostendrá un encuentro con el rey Felipe VI de España en Palacio Nacional. Esta visita, adelantada previamente por la Casa Real española, marca un punto importante en la agenda diplomática de ambos países y coincide con eventos deportivos de talla internacional en territorio mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal detalló que el encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio por la tarde. Sheinbaum aclaró que será una visita breve, debido a la apretada agenda del monarca, por lo que se ha descartado una conferencia de prensa conjunta tras concluir la reunión.

Pueblos originarios: El tema central en la agenda

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal indicó que aunque el encuentro será breve, ella insistirá en la postura de México respecto a la memoria histórica y el reconocimiento a los pueblos originarios, entre otros temas que abordará con el monarca español.

“Todavía no sabemos los temas, viene el jueves 25 en la tarde, viene muy corto tiempo y obviamente nosotros vamos hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo e la historia, desde antes que llegaran los españoles y ahora y el valor que representan para el país, entre otras cosas”, comentó Sheinbaum Pardo.

La jefa del Ejecutivo aclaró que el monarca español estará brevemente en Palacio Nacional, pues acudirá al partido de la selección de España contra Uruguay el viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, por lo que habrá una conferencia de prensa al concluir el encuentro.

Avances en la relación México-España

Pese a las tensiones de los últimos años, la presidenta reconoció que existe un avance significativo en las relaciones bilaterales.

Este acercamiento se da tras las recientes declaraciones del rey de España, quien admitió que hubo "mucho abuso" y controversias éticas durante el periodo de la Conquista. Estas palabras fueron pronunciadas durante una visita no oficial del monarca a la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional en España.

Sheinbaum Pardo interpretó esta declaración como "un buen gesto" y un paso firme hacia el reconocimiento histórico de los abusos cometidos, sentando un tono más conciliador que llevará a que se dé un primer encuentro oficial entre ambos mandatarios, luego de que el monarca no fuera invitado a su toma de posesión al no haber obtenido una respuesta a la carta que le envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los abusos durante la Conquista.