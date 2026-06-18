Sheinbaum llama a no caer en polémicas tras dichos de Trump en G7 sobre México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las recientes declaraciones de su homólogo estadunidense, Donald Trump, durante su participación en la Cumbre del G7 en Francia.

En el marco de su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo llamó a evitar confrontaciones mediáticas y aseguró que su gobierno mantiene una estrategia permanente para combatir a la delincuencia organizada.

Lo ha dicho en otras ocasiones. El presidente Trump tiene su manera de comunicarse. No hay que engancharse en cada declaración, pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando”, expresó.

La mandataria enfatizó que el Estado mexicano está plenamente vigente y que diariamente miles de servidores públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de las instituciones de seguridad realizan labores para garantizar la paz y la seguridad en el país.

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¿Qué dijo Trump en el G7?

Las declaraciones de Donald Trump se produjeron durante actividades de la Cumbre del G7 celebrada en Francia, donde sostuvo que “México ha perdido el control de su país” y reiteró sus señalamientos sobre la influencia de los grupos criminales en territorio nacional.

No obstante, esta no es la primera ocasión en que el mandatario de aquel país realiza afirmaciones de este tipo. Por su parte, el gobierno mexicano ha sostenido que la estrategia de seguridad nacional ha permitido una reducción de diversos indicadores delictivos, particularmente en materia de homicidios dolosos, además de avances en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la detención de objetivos prioritarios.

Cabe señalar que en este sentido, la presidenta ha reiterado en diversas ocasiones, que más allá de las declaraciones políticas, la prioridad de su administración es continuar fortaleciendo la seguridad y el bienestar de la población, manteniendo una relación de cooperación con Estados Unidos sin comprometer la soberanía nacional.