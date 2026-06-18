INE ordena al PAN retirar 42 publicaciones en las que vincula a Morena con el narcotráfico

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar de redes sociales 42 publicaciones difundidas por el PAN y dirigentes panistas, al considerar que, de manera preliminar, podrían constituir actos de calumnia en contra de Morena al vincularlo con actividades relacionadas con el narcotráfico.

La decisión derivó de una queja presentada por Morena contra el Partido Acción Nacional, su dirigente nacional Jorge Romero Herrera y la senadora Lilly Téllez, por diversas publicaciones en plataformas digitales que, según el partido gobernante, le atribuían conductas ilícitas sin sustento.

¿Por qué el INE falló a favor de Morena?

Tras analizar el contenido denunciado, la comisión determinó procedente dictar medidas cautelares para ordenar el retiro de 32 publicaciones realizadas desde cuentas oficiales del PAN, siete difundidas por Jorge Romero y tres más publicadas por el PAN en Chiapas.

Los consejeros consideraron que estos mensajes podrían configurar la imputación de hechos o delitos falsos al asociar a Morena con el narcotráfico sin contar con elementos fácticos suficientes que respaldaran dichas afirmaciones.

Las 42 publicaciones censuradas: ¿Quiénes deben borrarlas?

Para cumplir con el fallo del INE, el partido blanquiazul deberá realizar el retiro inmediato de los siguientes mensajes en diversas plataformas digitales:

32 publicaciones realizadas desde las cuentas oficiales nacionales del PAN.

realizadas desde las cuentas oficiales nacionales del PAN. 7 publicaciones difundidas directamente por el dirigente nacional, Jorge Romero.

difundidas directamente por el dirigente nacional, Jorge Romero. 3 publicaciones emitidas por la representación del PAN en el estado de Chiapas.

No obstante, el instituto rechazó eliminar un grupo de publicaciones adicionales al concluir que estas no contenían elementos suficientes para ser catalogadas como calumnia.

El caso de Lilly Téllez: Libertad de expresión parlamentaria

Uno de los puntos más destacados de la resolución fue que la solicitud de Morena contra la senadora Lilly Téllez no prosperó.

Los consejeros determinaron que las expresiones emitidas por la legisladora sonorense están estrictamente ligadas al ejercicio de su función parlamentaria. Por lo tanto, sus comentarios cuentan con una protección reforzada bajo el principio de libertad de expresión en el marco del debate político y legislativo.

Asimismo, la comisión declaró improcedente la tutela preventiva solicitada por Morena para evitar futuras expresiones similares, al considerar que se sustentaba en hechos de realización incierta.