Gobierno simplificó 60% de trámites de la Administración Pública; eliminó más de mil procesos

Este jueves 18 de junio, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino presentó un reporte sobre trámites administrativos federales.

En este tenor, el funcionario detalló que el gobierno de México ha logrado simplificar 3 mil 497 trámites de la Administración Pública Federal, lo que representa el 60 por ciento del total contemplado dentro de la estrategia nacional de digitalización y mejora regulatoria.

Lo anterior, se dio a conocer en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el titular de la agencia destacó que, al corte del 16 de junio de 2026, además de la simplificación de miles de trámites, se han eliminado mil 711 procesos administrativos que resultaban redundantes para la ciudadanía.

Los requisitos necesarios para realizar un trámite se redujeron significativamente. Cuartoscuro

Bajo este contexto, Peña Merino explicó que la meta para este año es alcanzar la simplificación de 4 mil 610 trámites federales, como parte de un esfuerzo integral para reducir la carga burocrática, agilizar la atención gubernamental y facilitar el acceso de la población a los servicios públicos.

Queremos darles un avance del proceso de digitalización. Hemos eliminado mil 711 trámites, y estos cambios no modifican la regulación vigente; lo que significa que si una persona antes tenía que realizar cuatro procedimientos distintos, hoy puede resolverlos en un solo momento”, señaló.

El titular de la agencia ejemplificó que, en diversos casos, los requisitos necesarios para realizar un trámite se redujeron significativamente. Mientras algunos procedimientos exigían hasta seis documentos o requisitos, ahora pueden completarse con únicamente dos, lo que representa un ahorro de tiempo y recursos para los usuarios.

Por último, se apuntó que la estrategia forma parte del proceso de transformación digital impulsado por el gobierno federal para modernizar la administración pública federal mediante la digitalización de servicios, la interoperabilidad entre dependencias y la eliminación de trámites innecesarios.