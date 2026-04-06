La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 6 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 6 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 6 de abril de 2026

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8:00 Horas | Sheinbaum invertirá 350 mil mdp en infraestructura educativa

Durante su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destinará un total de 350 mil millones de pesos en infraestructura educativa, así lo informó el secretario de Educación, Mario Delgado, quien destacó que en los gobiernos de la cuarta transformación en 12 años se duplicará lo que los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox hicieron en 12 años.

El funcionario destacó que durante 2025 y en 2026 llegarán a una inversión de 113 mil 732 millones de pesos, principalmente debido al programa La Escuela es Nuestra y a otros programas de la presidenta como es la apertura de bachilleratos tecnológicos, al fin de garantizar la eduación para toda la población.

vjcm