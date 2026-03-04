La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 4 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 4 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 4 de marzo de 2026

7:50 Horas | Banobras invertirá 150 mil mdp en construcción y ampliación de carreteras; invitará a la IP

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) invertirá 150 mil millones de pesos en 18 proyectos estratégicos para la construcción y ampliación de carreteras en 11 estados del país y que se ampliarán conforme se agreguen más proyectos y en los cuales invitará a participar a la inversión privada, informó Jorge Mendoza Sánchez.

El director de Banobras aseguró que con estas obras se generarán 177 mil empleos directos y 142 mil indirectos y explicó que el sector privado podrá participar con dos esquemas de inversión: CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) e inversión mixta, en los cuales puntualizó que no se cederán las concesiones, sino que el gobierno federal las conservará.

