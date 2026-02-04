Pemex redujo en 20% su deuda total en 2025 e incrementó el procesamiento de petróleo: Sener

Esta mañana, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, presentó los avances en cuanto al Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035, el cual plantea reducir la deuda de Petróleos Mexicanos y estabilizar la producción petrolera.

Bajo esta premisa y en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la funcionaria destacó los primeros resultados de la estrategia los cuales fueron avalados por las tres principales calificadoras financieras a nivel mundial, quienes mejoraron la calificación crediticia de Pemex.

En 2025 por primera vez se redujo en 20% la deuda total de Pemex. Es un resultado que no se había visto en años y que además es reconocido a nivel internacional, esta estrategia de trabajo conjunto está dando resultados", señaló.

González Escobar detalló que, gracias a la colaboración con la Secretaría de Hacienda, se implementaron instrumentos financieros que permitieron, por primera vez en 2025, reducir en un 20% la deuda total de Petróleos Mexicanos.

La secretaria apuntó que, con estas medidas, se logró estabilizar la producción de petróleo durante 2025, pues señaló que incrementó el procesamiento de petróleo con 1.2 millones de barriles diarios.

"También en 2025 mejoramos la operación de Pemex con este trabajo, se logró la integración vertical de la empresa que permite que se pueda operar de mejor manera y también reducir los costos. Por un lado se estabilizó la producción de petróleo, se tiene ya la producción necesaria para poder surtir de crudo a nuestras refinerías y tenemos resultados muy buenos en la refinación y en la producción, con productos de mayor valor", enfatizó.

Aunado a lo anterior, la titular de Energía afirmó que “la producción actual permite abastecer con crudo suficiente a las refinerías del país” cumpliendo así con una de las metas centrales del plan ya antes mencionado.

Previo a cerrar el tema, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, amplió la información al mencionar que se espera llegar a 1.8 millones de barriles de extracción en el sexenio.

En cuanto a la financiación, se mencionó que son 1.5 millones de barriles de productos al día, mientras que actualmente se extraen 4 mil 500 millones de pies cúbicos de gas natural y se espera llegar a 5 mil millones.

Sobre el costo de refinación por barril, el director de Pemex informó que este es de 12 dólares; en relación a la disminución de la deuda, el funcionario resaltó que es la más baja en 20 años y que el pago a proveedores alcanzó los 390 mil millones de pesos.

