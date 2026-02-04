Legisladores de MC denuncian rezago legislativo a 10 años de la reforma política en CDMX

A diez años de la reforma política que dio paso a la Constitución de la Ciudad de México, no se han aprobado leyes fundamentales que derivan de ella como la Ley del Sistema Público de Cuidados, el Plan General de Desarrollo, expresaron en conferencia el diputado local de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, así como las senadoras Alejandra Barrales y Amalia García.

Entre los pendientes que tenemos está la ley de trabajadores no asalariados, que fue un reglón importante cuando se generó la Constitución local, fue muy polémico, pero quedó como uno de los grandes pendientes” dijo la senadora Barrales en conferencia de prensa.

Y expuso además que “se ha venido posponiendo prácticamente cada año el plan general de desarrollo y el programa -general de ordenamiento territorial-, que están ahí rezagados, que no se han socializado”.

La senadora García expuso que “la Constitución de la Ciudad de México, en sus artículos 9 y 10 fue la primera Constitución en América Latina en plasmar el derecho a ser cuidado (...) urge que eso que ya está en la Constitución se convierta en una ley y también que ya se ponga en práctica”.

Por su parte, el diputado Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el congreso local, dijo que “dentro de los grandes pendientes que tenemos de la Reforma Política están la autonomía y la independencia de la ciudad para que tomáramos nuestras propias decisiones y a lo largo de los años, eso se ha ido diluyendo y hemos acabado siendo otro apéndice más del gobierno federal”.

Recordó que “perdimos el fondo de capitalidad, perdimos recursos, perdimos funciones como el tema de salud y no hemos discutido ni siquiera la reforma educativa necesaria en la ciudad, que también quedó en un transitorio de la Reforma Política".

En ese sentido Torres anunció que este nuevo periodo ordinario de sesiones en el congreso local, su bancada se concentrará en sacar adelante la Ley del Sistema Público de Cuidados, así como en la homologación de la Ley de Movilidad local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Al respecto, la diputada local, Patricia Urriza, expuso que “mientras no hagamos la homologación de las leyes de movilidad va a ser imposible que obliguemos al gobierno de la ciudad a invertir adecuadamente (...) en los peatones, en la infraestructura que usan los vehículos no motorizados, luego en el transporte público y al final en la infraestructura para autos (...) mientras no armonicemos la ley va a ser muy complicado proteger a los peatones”.

Urriza insistió en que será fundamental que en un futuro no existan licencias permanentes, sino que sean temporales y se exijan exámenes prácticos y teóricos para acceder a ellas.

Torres comentó que otras prioridades de su bancada serán “la prevención y atención a la salud mental, la educación inclusiva y de calidad, el sistema de salud digno que necesitamos”.

«pev»