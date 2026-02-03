Última Hora Impreso de hoy

La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 3 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.

Por: Jimena Campuzano

La presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias.Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 3 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 3 de febrero de 2026

7:52 Horas | Hacienda presenta plan de inversión 2026-2030; apuestan por 8 sectores estratégicos

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, presentó el plan de inversión en infraestructura para lo que resta del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y en el cual se fijó como meta una inversión histórica pública y mixta de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos:

  • Energía: 54.15%
  • Trenes: 15.63%
  • Carreteras: 13.94%
  • Puertos: 6.48%
  • Salud: 6.23%
  • Agua: 2.83%
  • Educación 0.34%
  • Aeropuertos 0.04%

