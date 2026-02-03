No a las "fuercitas" políticas y sí a la construcción

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció por un debate de la reforma electoral en el que "no exista un avasallamiento, sino exista un diálogo, yo espero que no haya un ejercicio de fuercitas políticas, sino haya una construcción a favor de los mexicanos, yo espero que todos los grupos parlamentarios se puedan escuchar y sentir representados”.

En entrevista, la parlamentaria del PAN sostuvo que, cuando llegue al congreso la propuesta presidencial, habrá claridad respecto a si su objetivo es fortalecer a la democracia o se busca algo distinto por parte del gobierno federal.

Ha estado más que multicitada, pero en realidad no la tenemos, no se conoce; es más, si me permiten decirlo, por lo menos hoy, no existe formalmente la iniciativa, y bajo esa lógica, lo que nosotros con templanza, y evidentemente con sensatez, en la Cámara de Diputados, lo que me parece tenemos que priorizar es, primero, recibir la iniciativa y por supuesto también, hay que advertir, y hay que reconocer que hay una preocupación nacional de retrocesos democráticos”, expresó.

Cuestionada sobre las expresiones ciudadanas en contra de una reforma regresiva, la parlamentaria expresó:

He leído el manifiesto del Frente Amplio Democrático publicado en diversos medios de comunicación, en el que más de 500 personas expresan consideraciones en torno a la tentativa y posible reforma electoral. Como presidenta de la Cámara de Diputados, reitero el compromiso con quienes suscriben dicho manifiesto y con toda la sociedad en su conjunto de que este órgano legislativo será un espacio de diálogo, de apertura y, por supuesto, de escucha a las distintas visiones”.

Alertó la legisladora presidenta que si se quiere cambiar las reglas del juego para el proceso electoral de 2027, la reforma tendría que quedar aprobada en el actual periodo de sesiones, a concluir en abril.

“Si no se generan las condiciones o se tienen los votos para que se pueda acompañar por todas las fuerzas políticas y no se procesa en este periodo legislativo, se podrá procesar después, sabiendo que se impactará a las siguientes elecciones de 2030, más no a estas”, comentó la diputada López Rabadán.

«pev»