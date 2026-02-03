Hacienda presenta plan de inversión en infraestructura 2026-2030

Este martes 3 de febrero, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Abraham Amador Zamora, presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar que el gobierno de México tiene proyectado para 2026-2030.

En este contexto y en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal detalló que se tiene prevista una inversión que calificó de “histórica” de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos.

Para el periodo 26-30 en materia de inversión pública y mixta el objetivo es realizar una inversión histórica pública y mixta por 5.6 billones de pesos, son 5.6 millones de millones de pesos en esta administración en ocho sectores estratégicos”, indicó.

¿A qué sectores se destinará la inversión?

El titular de Hacienda explicó desde Palacio Nacional que la inversión se distribuirá en más de mil 500 proyectos en todas las dependencias de la administración; además, detalló el porcentaje que se le estará otorgando a cada sector.

La distribución por sectores es la siguiente:

Proyectos de energía, 54 por ciento. Proyecto de trenes, 16 por ciento. Proyecto de carreteras, 14 por ciento. Proyecto a puertos, 6.4 por ciento. Proyectos de salud 6.3 por ciento. Proyectos de agua, 2.8 por ciento. Proyectos de educación 0.34 por ciento. Proyectos a aeropuertos 0.04 por ciento.

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar busca impulsar lo indispensable para la prosperidad compartida. Cuartoscuro

¿Cómo se llevará a cabo la estrategia?

De acuerdo a lo expuesto en el Salón Tesorería, la estrategia se podrá llevar a cabo a través de cuatro pilares para invertir:

Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión. Nuevos Vehículos de Inversión. Actualización de la Normatividad. Base de datos Nacional.

Partiendo de lo anterior, Amador Zamora refirió que se iniciará con un Consejo de Planeación Estratégica de Inversión coordinado por la presidenta de México, el cual administra junto con todas las dependencias los recursos pertinentes.

Por último, el secretario apuntó que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar busca impulsar lo indispensable para la prosperidad compartida, pues la meta de esta estrategia es elevar la calidad de vida de los mexicanos mediante la generación de crecimiento económico sostenible.

