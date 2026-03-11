La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 11 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 11 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 11 de marzo de 2026

Reproducir

9:05 Horas | Sheinbaum presentará plan B de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que presentará un Plan B de reforma electoral, luego de que el PT y Partido Verde no la apoyaran en la discusión y aprobación del dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados donde se analizará y votará en el pleno.

"Ya dependen de cada legislador, yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa, cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña, recojo lo principal que es esta solicitud ciudadana y pues ya depende de los legisladores cómo van a votar, pero nosotros cumplimos y para mí eso es muy importante. ya después del debate y el resultado presentaremos otras iniciativas", comentó.

7:46 Horas | Anuncian acuerdo con Google, Meta y TikTok para prevenir y atender violencia digital contra mujeres

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital contra las mujeres, el cual se base en 17 acciones, la mayoría de ellas de prevención y que incluye medidas como la revisión de las normas de convivencia, generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la seguridad digital, así como campañas, dio a conocer la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.

En el caso de la atención a los casos de violencia digital se establecen medidas inmediatas como la creación de una guía para reportar contenidos y usar herramientas de protección en las plataformas digitales, habilitación de la Línea 079 para primeros auxilios emocionales, la cooperación con autoridades para la investigación, entre otras.

vjcm