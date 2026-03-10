Avanza la reforma electoral en comisiones de la Cámara de Diputados

Con 45 votos a favor y 39 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral aprobaron por mayoría la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras su aprobación, la reforma electoral fue turnada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que sea discutida este miércoles 11 de marzo.

Durante el debate de más de una hora de la reforma en las comisiones, los diputados de oposición se manifestaron en contra de la reforma y rechazaron su aprobación.

En tanto, los representantes del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México afirmaron que aunque hay puntos de la reforma en los que como bancada están de acuerdo, votaron en contra del dictamen.

A pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen, precisamente porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática. Lo decimos con respeto, con responsabilidad institucional y con la convicción de que las reformas electorales siempre pueden perfeccionarse mediante el diálogo”, puntualizó el diputado Ricardo Astudillo, a nombre de la bancada verde.

De continuar el rechazo del PT y el PVEM a la reforma, el dictamen podría ser rechazado durante su discusión en el pleno ya que se necesita la mayoría calificada para ser aprobado.

¿Qué plantea la reforma electoral?

La iniciativa de reforma electoral enviada el pasado miércoles 4 de marzo por la Presidencia al Congreso de la Unión propone menos gasto a partidos, adelgazar al Senado, fin de diputados por dedazo y sancionar la propaganda electoral engañosa en campañas, generada por Inteligencia Artificial (IA).

Entre otros temas, la propuesta de reforma modifica 11 artículos de la Constitución en materia electoral; reduce de 128 a 96 los senadores, eliminando 32 plurinominales, y cambia el mecanismo de elección de 200 diputados plurinominales, los cuales ya no obtendrán su curul por estar en los primeros lugares de una lista, sino que tendrán que hacer campaña.

Asimismo, la iniciativa legal propone reducir 25 por ciento el presupuesto asignado a los partidos políticos para gasto ordinario y prohibir el uso de fondos ilícitos del crimen organizado, así como el financiamiento del extranjero.

En la iniciativa final se mantiene la existencia del Programa de Resultados Preliminares (PREP), sin embargo, establece que los conteos distritales comiencen el mismo día de la elección para tener los resultados oficiales más pronto.

RLO