Gobierno anuncia acuerdo con Google, Meta y TikTok para prevenir violencia digital contra las mujeres

La secretaria de la Mujeres, Citlali Hernández Mora, presentó el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital que consiste en 17 acciones.

Desde Palacio Nacional en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal expuso el acuerdo con Google, Meta y Tik Tok.

Citlali Hernández indicó que de acuerdo al Inegi, en 2024 alrededor de 18.9 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso, de ellas, 10.6 millones fueron mujeres víctimas y 8.3 millones de hombres víctimas.

La funcionaria federal indicó que de los 10.6 millones de mujeres que reportaron haber sufrido ciberacoso el 57.7% tenían menos de 29 años. En este contexto reveló que de 3.3 millones de mujeres fueron objeto de esta actividad entre los 20 y 29 años, mientras que 2.8 millones de niñas y adolescentes lo padecieron entre los 12 y 19 años de edad.

Asimismo, por cada 10 mujeres jóvenes entre 20 y 29 años que sufrieron ciberacoso, también hay 7 hombres de la misma edad que fueron víctimas. La secretaria aclaró que las violencias en las plataformas es distinta en las mujeres que en los hombres.

¿Cómo se da el ciberacoso?

De acuerdo a la información dada a conocer en Palacio Nacional, el ciberacoso se expresa distinto entre hombres y mujeres:

El 29 por ciento padeció insinuaciones y propuestas sexuales.

El 29 por ciento padeció insinuaciones y propuestas sexuales. El 27.5 por ciento recibió contenido sexual.

El 4.4 por ciento publicó o vendió imágenes o videos de contenido sexual.

El 14.9 por ciento recibió críticas por apariencia, clase social, entre otras.

Un dato interesante brindado por la secretaria es que en tan sólo cuatro años las víctimas que sufrieron ciberacoso creció de 16.1 millones a 18.9 millones de personas.

En tan sólo cuatro años las víctimas que sufrieron ciberacoso creció de 16.1 millones a 18.9 millones de personas. Cuartoscuro

¿En qué consisten los acuerdos?

Como parte de los acuerdos con el gobierno de México, se aprobó la revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales para su fortalecimiento, como lo son generar y difundir conjuntamente la cartilla de la seguridad digital.

Además se lanzarán diversas campañas que van encaminadas en posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias, otras para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes y en las herramientas de denuncia de las plataformas.

En materia de prevención, una estrecha colaboración entre el gobierno federal, las empresas, activistas y especialistas en derechos digitales de las mujeres pondrán en marcha campañas informativas en el espacio digital para:

Generar una convivencia libre de violencias.

Generar una convivencia libre de violencias. Fomentar la denuncia ante las autoridades.

Proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados.

﻿﻿Notificar a personas usuarias que incurran en violaciones a las normas comunitarias.

﻿﻿Que provean fuentes de información confiables ante la búsqueda de conceptos relacionados con conductas riesgosas y violencias.

﻿﻿Motivar que las personas usuarias hagan reportes de casos de violencias y explicar en qué situaciones se retira el contenido.

﻿﻿Qué herramientas existen para limitar el contacto.

En la referente a la atención la propuesta se basará en:

Activar medidas inmediatas para atender casos de violencia.

Activar medidas inmediatas para atender casos de violencia. Definir de manera conjunta los contenidos que se consideran violencias y delitos contra las mujeres basada en principios constitucionales y de derechos humanos (abuso sexual, acoso, desnudez adulta, violencia sexual).

Fortalecimiento de políticas y restricciones de las plataformas relacionadas con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual, especialmente tratándose de menores.

Informar las consecuencias a las y los usuarios ante la detección de contenido de abuso y explotación sexual para desincentivar las publicaciones de esta naturaleza.

Reproducir

fdm