Avanza en el Senado tope de 70 mil pesos en pensiones de funcionarios

Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado avalaron la reforma al artículo 127 constitucional en materia de pensiones que fija un tope de 70 pesos para estas percepciones de funcionarios públicos.

La reforma establece que ningún jubilado del sector público podrá tener una pensión de organismos como Pemex, CFE o Banxico, entre otros, superior a los de 70 mil pesos mensuales, es decir, no podrá superar el 50 por ciento del sueldo de la presidenta de la República.

El dictamen de la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, será votada en el Pleno de la Cámara de Senadores este miércoles.

Celebran unanimidad en Comisiones

En entrevista al término de la reunión, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, celebró la unanimidad de las fuerzas políticas en el Senado, al considerar que “es un paso adelante en limitar los excesos y abusos verdaderamente indefendibles en algunas pensiones y jubilaciones.

En entrevista por separado, el también senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez reconoció que el dictamen en Comisiones se haya aprobado por unanimidad, más allá de que se presente alguna reserva en la discusión que se realice en el Pleno.

A pregunta expresa sobre posibles amparos por parte de funcionarios pensionados ante esta reforma, el senador precisó que desde 1920 y de manera consistente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las distintas épocas, ha mantenido la interpretación de que, tratándose de modificaciones constitucionales, se puede fijar un ámbito de validez incluso anterior.

Es decir que no existe la aplicación retroactiva de las normas constitucionales, de tal manera que creo que este es un tema suficientemente claro. Además, hay que recordar que hubo una reforma en materia de inimpugnabilidad constitucional”, agregó.

Inzunza Cázarez aclaró también que en los transitorios de la reforma se establece que la persona pensionada no está obligada a regresar lo que haya percibido bajo las actuales disposiciones, pero a partir de la entrada en vigor de estos cambios constitucionales nadie podrá percibir por pensión o jubilación una cantidad superior a la mitad de la percepción que tiene la persona titular de la Presidencia de la República.

Se terminaron las pensiones doradas: Beatriz Mojica

En tanto, la senadora de Morena, Beatriz Mojica, afirmó que se terminaron las “pensiones doradas” de exfuncionarios del PRI y del PAN, quienes se repartían mensualmente hasta un millón de pesos en sus percepciones por jubilación.

La senadora por Guerrero apuntó que los “prrianistas se “servían con la cuchara grande” y que existen muchos casos en los que “trabajaban tres meses y después se autorizaban una jubilación”.

Mojica Morga, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, detalló que una vez aprobado el proyecto de decreto en la reunión de Comisiones Unidas, el dictamen quedó de primera lectura para que sea votado en el Pleno este miércoles.

Explicó que se documentaron pensiones otorgadas a exfuncionarios que se jubilaron a los 43 o 50 años de edad, con percepciones que iban desde los 300 mil hasta los 500 mil pesos mensuales, llegando en algunos casos hasta un millón de pesos.

Beatriz Mojica indicó que este tipo de prácticas representaron un grave daño al erario público.

Asimismo, subrayó que la reforma permitirá recuperar alrededor de cinco mil millones de pesos, recursos que podrán destinarse a programas sociales y a acciones en beneficio directo de la población.

Añadió que el objetivo es que el dinero público regrese al pueblo de México y deje de utilizarse para privilegios de unos cuantos.

La senadora de Morena puntualizó que la modificación constitucional no afecta las pensiones de los trabajadores del país.

Aclaró que la reforma está dirigida exclusivamente a limitar las jubilaciones excesivas de altos funcionarios que, durante gobiernos anteriores, se otorgaron beneficios desmedidos.

RLO