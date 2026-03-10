La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 10 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 10 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 10 de marzo de 2026

8:04 Horas | Se intentó capturar a El Mencho vivo, pero abrió fuego: Defensa

El titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que en el operativo realizado en Tapalapan, Jalisco, se intentó capturar vivo a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, pero no fue posible ya que ni siquiera se rindió cuando estaba rodeado y en su lugar abrió fuego contra los militares que estaban por detenerlo.

"Se le conminó a entregarse, él hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal en defensa de su vida tuvo que hacer uso de su armamento en uso de esta ley", explicó el general.

7:48 Horas | Suman más de 46 mil detenidos y 346 toneladas de droga aseguradas en el sexenio

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum un total de 46 mil 405 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, además de que se han decomisado 346 toneladas de droga, de ellas más de 60 de cocaína, y se han desmantelado 2 mil 328 laboratorios clandestinos, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario federal destacó el decomiso de más de 3 toneladas de cocaína que estaban en un semisumergible que se encontraba en aguas de Manzanillo, Colima, así como el aseguramiento de dos toneladas de esta droga en altamar, cerca de Acapulco, Guerrero. Además, indicó que han sido detenidas 907 personas por extorsión.

7:31 Horas | Homicidios dolosos bajaron 44% en los últimos 17 meses

El promedio de homicidios dolosos diarios disminuyó 44% en los últimos 17 meses, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum y confirmó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, quien agregó que ocho estados concentran el 54.2% de los casos.

Marcela Figueroa destacó que la mayoría de los delitos de alto impacto presentaron una tendencia a la baja, a excepción del robo a casa habitación con violencia, que pasó de 10.3 a 10.22 delitos diarios, con lo que presentó un incremento del 1.9%.

