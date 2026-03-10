Eligen a Aureliano Hernández como nuevo titular de la ASF

Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido por el pleno de la Cámara de Diputados como el próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Con 472 votos, Aureliano Hernández será el titular de la ASF para el periodo 2026-2034. En la terna final también estaban Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Hernández Palacios Cardel sustituirá a David Colmenares, quien también se registró para seguir en el cargo, pero quedó fuera de la terna final.

Luego de ser elegido por la mayoría de la Cámara de Diputados, Aureliano Hernández Palacios Cardel rindió protesta al cargo, por lo que ya asumió las funciones como titular de la Auditoria Superior de la Federación.

¿Quién es Aureliano Hernández Palacios Cardel?

Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Es licenciado en Economía y cuenta con una maestría en Políticas Públicas.

Palacios Cardel es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los cargos que ha desempeñado el aspirante a la ASF se encuentran:

Titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Segob en el sexenio de AMLO.

Encabezó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Auditor especial del Gasto Federalizado desde el 17 de octubre de 2025 en la ASF.

