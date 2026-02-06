Congresistas de EU sostienen diálogo incómodo con legisladores mexicanos en San Lázaro

Ocho congresistas de Estados Unidos se reunieron durante dos horas este viernes con diputados y senadores de todos los partidos para revisar la agenda compartida en seguridad, fentanilo, comercio y migración.

Asistieron cinco republicanos: Michael McCaul, Carlos Antonio Giménez, Michael Cloud, Dan Meuser y Beth Van Duyne y tres demócratas: Henry Cuellar, Salud Carbajal y Lou Correa.

Ambas representaciones legislativas reafirmaron que el diálogo parlamentario es una herramienta esencial para consolidar una relación bilateral basada en la corresponsabilidad, la institucionalidad democrática y la búsqueda de soluciones conjuntas. Coincidieron en mantener una comunicación permanente que permita traducir los acuerdos políticos en beneficios tangibles para las sociedades de México y Estados Unidos de América”, se expuso en un comunicado institucional.

Organizado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, el diálogo generó tensión en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que preside el jefe de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien optó por no asistir, argumentando que era sólo un encuentro de amistad, sin alcances institucionales.

Los legisladores estadunidenses se reunieron con sus homólogos mexicanos. Especial

Y aunque ningún coordinador de los diputados participó, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, resolvió asistir a la reunión en la Cámara Baja para compartirle a los congresistas estadounidenses la situación que México afronta por la protección política al crimen organizado. Su mensaje fue difundido en redes sociales.

No importa cuántos capos les manda el gobierno. Lo que hay que hacer es acabar con los capos que son protegidos desde el gobierno y con los narco políticos que están en México (…) El PRI está a favor de la colaboración y de la cooperación, de que destruyan los carteles del crimen organizado en México”, expuso el priista.

Al enterarse de la presencia de Moreno, la bancada de Morena en el Senado envió a Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien resumió así el carácter propositivo del encuentro: “El mensaje fue claro: de que la visión de América primero busca fortalecer a todo el continente para consolidar las instituciones democráticas y el dinamismo de la economía a través del TMEC, y encontrar esquemas que permitan a México y Estados Unidos seguir trabajando en los temas de seguridad para poder enfrentar al crimen organizado”.

En el diálogo, que transcurrió sin acceso a la prensa, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, fungió de anfitriona, como se lo pidió el presidente de la Jucopo.

Acudieron también, por Morena, los diputados Leonel Godoy, Jessica Saidén. Sergio Gutiérrez Luna y Pedro Haces; por el PAN, Federico Döring y Angélica Granados; por el PVEM, Raúl Bolaños-Cacho y Ricardo Madrid; el diputado del PRI, Emilio Suárez; la petista Magdalena Núñez, y por MC Juan Ignacio Zavala y Pablo Vázquez Ahued.

El diputado Monreal enfatizó que la reunión fue gestionada por el secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores con la embajada de Estados Unidos. “Tuvieron este tipo de invitación a un encuentro que no tiene el carácter de reunión interparlamentaria, sino es una reunión de amistad, una reunión y un encuentro no oficial, no oficial”, remarcó.

“Nosotros nos enteramos en la Junta de Coordinación Política hace dos días y serán bienvenidos, pero es un encuentro informal, informal”, reiteró el jefe de la diputación morenista.

Aunque el diputado Monreal estuvo en San Lázaro para conversar con jóvenes e inaugurar el torneo de ajedrez “Tablero Legislativo, en conferencia de prensa ventiló sus reservas con la reunión, enfatizando que se hizo al margen de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía.

Los medios de comunicación no tuvieron acceso a los congresistas visitantes, quienes fueron recibidos en los salones de la denominada zona de Los Cristales.

El vicepresidente del PVEM, Raúl Bolaños Cacho, contó que no hubo reclamos de parte de los estadounidenses, sino pronunciamientos en pro de fortalecer la cooperación.

