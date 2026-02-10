Mineros 'levantados' en Sinaloa fueron confundidos con 'Los Mayos': García Harfuch

Los diez mineros que fueron privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, y que al menos cinco de ellos fueron identificados entre los cuerpos que fueron hallados en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, fueron confundidos con integrantes de Los Mayos, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de acuerdo con las primeras declaraciones de los cuatro detenidos que hay por el caso.

El secretario de Seguridad descartó que no se consideren otras líneas de investigación, pues dijo que esta versión se desprende de las primeras declaraciones de los cuatro detenidos que pertenecen a la célula de Los Chapitos, quienes aseguraron que levantaron a los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver al haberlos confundido con integrantes de grupo criminal antagónico.

“Son las primeras declaraciones de estos detenidos, conforme vayamos teniendo más detenidos vamos a tener más información”, aseguró el secretario de Seguridad, quien aseguró que no habían tenido denuncias previas sobre que hubieran sido extorsionados o los trabajadores molestados por un grupo criminal.

García Harfuch aseguró que por este caso habrá más detenciones, por lo que siguen las labores de las fuerzas federales en la entidad para capturar a todos los involucrados con el secuestro y asesinato de al menos cinco de los 10 mineros que fueron sacados por la fuerza de un campamento proporcionado por la empresa minera.

“Las principales declaraciones es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico. Vamos a tener más detenidos al respecto. No hemos tenido previamente denuncia o queja que hubieran sido extorsionados o algunos integrantes de esta empresa fueran molestados por un grupo criminal”, puntualizó.

El secretario de Seguridad aseguró que fue tras el reforzamiento de la zona, principalmente por integrantes de la Defensa, fue que elementos del Ejército lograron la detención de los primeros cuatro detenidos por el secuestro de los 10 mineros, quienes fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero.

Reproducir

Hallan fosa clandestina en El Verde, Sinaloa

Durante los operativos para la búsqueda de los 10 mineros reportados como desaparecidos las autoridades federales hallaron el fin de semana una fosa clandestina en el poblado de El Verde en la que confirmaron la presencia de varios cuerpos, por lo que el predio quedó resguardado para realizar el levantamiento de los restos y proceder a las pruebas de genética y confronta para confirmar la identidad de las víctimas.

La Fiscalía General de la República (FGR), quien está a cargo de las labores periciales, confirmó que en dicha fosa se hallaron los cuerpos de 10 personas, cinco de los cuales ya fueron identificados y cinco más se encuentran en ese proceso, por lo que no se descarta que sean los otros mineros que aún permanecen en calidad de desaparecidos.

Durante la tarde ayer, la FGR informó que de los 10 cuerpos en la fosa, cinco fueron identificados como trabajadores de la minera canadiense canadiense Vizsla Silver, quienes estaban reportados como desaparecidos. Los mineros que hasta ahora fueron identificados entre los restos que fueron localizados en un predio en El Verde fueron:

José Ángel Hernández Velez, de 38 años y originario de Zacatecas.

Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años y originario de Zacatecas.

José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años.

Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años y originario de Chihuahua.

José Castañeda Hernández, de 35 años y originario de Taxco.

Durante estas labores por el caso de los 10 mineros levantados en Concordia, autoridades federales localizaron una segunda fosa clandestina en El Verde, la cual fue resguardada y hasta el momento se desconoce el número de cuerpos que localizaron en dicho lugar.

Reproducir

vjcm