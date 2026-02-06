Entrega Claudia Sheinbaum beca Gertrudis Bocanegra a alumnos de educación superior en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó tarjetas del Banco del Bienestar a jóvenes derechohabientes de la beca universal Gertrudis Bocanegra, creada como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para todos los estudiantes de educación superior del estado.

En su gira de trabajo por Morelia, la titular del Ejecutivo Federal, destacó además los apoyos que se entregan de la pensión Mujeres Bienestar, adultos mayores, personas con discapacidad, Salud Casa por Casa y la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria.

La Presidenta de la República recordó que este año el Gobierno de México invierte un billón de pesos en los programas sociales, que llegan a 40 millones de mexicanas y mexicanos de manera directa, sin intermediarios.

Todos los programas de Bienestar, todos juntos, este año tienen un billón de pesos, o sea, un 1 con 12 ceros de pesos, un millón de millones de pesos, antes no había eso, esto llegó con los gobiernos de la transformación", subrayó.

Claudia Sheinbaum indicó que los recursos económicos provienen de los impuestos, que es dinero del pueblo, que es sagrado, y "nosotros sólo somos administradores del dinero del pueblo, cero corrupción en los gobiernos de la transformación".

Dijo que antes, durante la larga noche del período neoliberal, que duró 36 años, el gobierno se robaba el dinero y ahora va directo a la gente sin condiciones, como parte de la estrategia para combatir la inseguridad, tras el triunfo de la llamada Cuarta Transformación en 2018.

Hay que tener cero impunidad, estamos trabajando en ello, y al mismo tiempo atender las causas que generan la violencia, y que ningún jóven se acerque a un grupo delictivo, ni por necesidad, ni porque sienta que encuentra ahí una opción, no, no es opción de vida eso, son opciones que generar sufrimiento y mucha muerte", advirtió.

Previamente, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que ya están inscritos más de 44 mil jóvenes michoacanos a la beca Gertrudis Bocanegra, para estudiantes de educación superior, y que el primer pagó bimestral de mil 900 pesos, será depositado a finales de febrero.

Resaltó que junto con las becas Benito Juárez y Rita Cetina, hay más de 830 mil niñas, niños y jóvenes que reciben apoyos en Michoacán, que es el único estado con acompañamiento desde la primaria hasta la universidad, lo que representa una inversión de cinco mil 600 millones de pesos.

RLO