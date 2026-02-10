Homicidios dolosos bajaron 42% de septiembre de 2024 a enero de 2026

Al arranque de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hay una reducción del 42 por ciento en el promedio de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024.

La información fue respaldada por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, quien detalló que hay 36 homicidios dolosos menos por día respecto al mes y al año antes referido.

La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios, y en enero de 2026 cerró en el promedio en 50.9, siendo en enero de 2026 el mes más bajo de los últimos 17 meses", señaló.

De acuerdo a la información, la funcionaria pública mostró que enero del 2026 fue el mes con menos homicidios dolosos de los últimos 10 años, lo que confirma una disminución sustantiva en este delito.

Hay 36 homicidios dolosos menos por día respecto al mes y al año antes referido. Captura de pantalla

¿Qué entidades concentran más casos?

De acuerdo a lo expuesto este martes 10 de febrero desde Palacio Nacional, hay siete entidades que concentran el 50.6 por ciento del total de los casos de homicidios dolosos.

Los estados con mayor índice son:

Guanajuato con 8.8 por ciento. Baja California con 8.4 por ciento. Chihuahua con 7.9 por ciento. Estado de México con 6.8 por ciento. Sinaloa con 6.7 por ciento. Morelos con 6.2 por ciento. Guerrero con 5.8 por ciento.

Zacatecas, San Luis Potosí y Quintana Roo, tuvieron una reducción en este delito. Captura de pantalla

De igual forma, la titular del SESNSP informó sobre aquellos estados del país que registraron una disminución del mencionado delito entre enero del 2025 y el mismo mes del año siguiente, donde Zacatecas, San Luis Potosí y Quintana Roo encabezaron la lista.

Por último, Figueroa Franco, informó que se redujo 38 por ciento el delito de extorsión tras la puesta en marcha de la estrategia nacional contra esta actividad ilícita; en contraparte, el robo a casa habitación con violencia aumentó 2.6 por ciento.

