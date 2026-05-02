El lunes, postura sobre licencia de Rubén Rocha: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que será este lunes en su conferencia de prensa matutina cuando emita un pronunciamiento sobre la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Al llegar al IPN de Palenque, Chiapas, en donde encabezó la entrega de becas Gertrudis Bocanegra, la Jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre la situación del morenista sinaloense y su determinación para pedir separarse del cargo.

“El lunes, ya saben, (en la ) mañanera el lunes", respondió brevemente.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo en medio de una crisis política detonada por acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

El anuncio, realizado a través de un mensaje en video, marca un punto crítico en la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.

El morenista dijo tener la conciencia tranquila, pues son falsas y dolosas las acusaciones vertidas en su contra, y sólo buscan dañar al movimiento de la Cuarta Transformación.

AVALAN LICENCIA A ROCHA

La mañana de este sábado 2 de mayo, los diputados del Congreso del Estado aprobaron la solicitud de licencia por más de 30 días, solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, para ponerse a disposición de las autoridades federales, luego de las acusaciones hechas por las autoridades de Estados Unidos en su contra.

En una sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron por mayoría concederle la licencia a Rocha Moya, quien envió la solicitud el viernes por la noche, después de dirigir un mensaje a los sinaloenses, dando a conocer sus motivos.

La votación quedo con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones; le dieron su respaldo los diputados de Morena, Verde, PT, y del Partido Sinaloense, mientras los tres legisladores del PRI se pronunciaron en contra, y los dos del PAN decidieron abstenerse.

Después de analizar perfiles, decidieron proponer a la secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, para ocupar el cargo de gobernadora interina, por el tiempo que dure la licencia de Rocha Moya.

Durante su primer discurso en el cargo, Bonilla Valverde manifestó su respaldo a Rocha Moya, quien sostiene que las acusaciones de Estados Unidos son falas y dolosas, y que ente tiempo lo habrá de demostrar.

“Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa, lo sabemos y estamos seguros que así será, le expreso mi profunda solidaridad”, reiteró.