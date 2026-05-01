PRI propone que sólo jueces puedan autorizar el congelamiento de cuentas

En la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, jefe de la bancada del PRI, presentó una iniciativa para evitar el bloqueo de cuentas bancarias de manera arbitraria.

Una vez que avanzó la medida gubernamental para la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele activos ante sospechas de presuntos ilícitos, sin que medie la orden de un juez, el líder parlamentario opositor registró la modificación que busca establecer reglas claras y el respeto a los derechos de los usuarios cuando esa instancia hacendaria ejerza sus atribuciones.

La reforma del diputado Moreira Valdez implica que se lleve a cabo un proceso judicial que resguarde las garantías de las personas.

Hoy en México existe una preocupación real: el gobierno puede congelar el dinero de cualquier persona con base en sospechas poco claras y sin un proceso judicial previo. Esto pone en riesgo algo básico, el que cada quien tenga acceso a su propio dinero”, alertó el legislador.

Explicó Moreira Valdez que su propuesta busca poner orden y evitar abusos, pues en este momento se puede bloquear una cuenta sin que un juez lo autorice.

No hay reglas claras sobre qué se considera un indicio suficiente o una sospecha; la misma autoridad decide, ejecuta y sanciona; y cualquier persona puede quedar sin acceso a su dinero de un día para otro. Esto puede afectar a ciudadanos que no han cometido ningún delito y esto sería un atentado contra la presunción de inocencia”, alertó el parlamentario.

La iniciativa del jefe de los priistas en San Lázaro plantea reglas básicas para proteger a las personas, a fin de que sea un juez quien determine si se debe o no congelar las cuentas bancarias.

Otras modificaciones que plantea Moreira Valdez es que se establezca de forma clara qué pruebas se necesitan para tomar esa decisión; y que se cumplan con al menos dos elementos objetivos y comprobables, es decir, que se garantice que la persona pueda defenderse, y que se eviten decisiones arbitrarias basadas en suposiciones.

Aclaró que no se trata de frenar el combate al crimen, sino de que éste se haga bien, con reglas y sin abusos contra personas inocentes.

De lo contrario, cuestionó, tal y como están las cosas se violan principios constitucionales. Por ello explicó que su iniciativa busca dar garantías al ciudadano contra el poder del Estado.