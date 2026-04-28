Van mototaxis a la Cámara por plan de justicia

Un despliegue de 2 mil 700 mototaxis en los alrededores de la Cámara de Diputados, procedentes de municipios del estado de México, alcaldías de la CDMX y varios estados del país, acompañó el inicio de un proceso legislativo que busca el reconocimiento de esta modalidad en el sistema nacional de transporte.

Es el transporte conocido como el de la última milla, el transporte de barrio y sus organizaciones, con 250 mil firmas, se presentaron en respaldo a una iniciativa para reconocer al transporte de barrio en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel federal”, informó en conferencia de prensa el diputado federal Gabriel García Hernández (Morena).

El legislador fue anfitrión de un encuentro en el que previamente participaron líderes y activistas de organizaciones de conductores de mototaxis con autoridades federales de la Secretaria de Gobernación y estatales de la CDMX y los estados de México y de Morelos.

Los participantes integraron una mesa de trabajo en la que se revisará el contenido de las exigencias de los conductores a integrarse a la economía popular.

Estamos hablando de alrededor de 200 mil familias a nivel nacional. Y tan sólo en el Valle de México tenemos contabilidad de 50 mil familias que trasladan diariamente, desde la madrugada. a 1.5 millones de personas. Esta modalidad de transporte de barrio, mototaxis, bici taxis, no está reconocida en la Ley General de Movilidad y no forma parte del sistema nacional de movilidad”, dijo el diputado.

La propuesta que las organizaciones llevaron a San Lázaro y García Hernández se comprometió a atender se denomina Plan de Justicia para el Trasporte de Barrio y consta de 12 puntos que van del reconocimiento legal al transporte limpio, incluyendo la inclusión de migrantes que, se dijo, en muchos casos toman esta alternativa como una opción laboral.

El acceso de los conductores a la seguridad social; paradas seguras, orden vial y respeto al peatón; derecho a formar cooperativas; unidades con GPS, cámaras y botón de emergencia para proteger a pasajeros y conductores; capacitación en derechos humanos y primeros auxilios, entre otros temas; mesas de diálogo entre transportistas, autoridades y especialistas para decidir en torno a esta modalidad de transporte; facilitar convenios entre comercios de la comunidad para incentivar ventas y entregas; aprovechamiento de recursos tecnológicos; y acceso a préstamos para la adquisición y mantenimiento de las unidades son las otras demandas.

La idea es que, con la reforma, autoridades locales de estados y municipios estén obligadas en sus normatividades a emitir reglas que regulen y reconozcan los derechos de las y los transportistas de barrio.

En la conferencia de prensa participaron Rosalinda Cayetano, Pedro Cruz y Octavio Muñoz Bravo Jaqueline Martínez, representantes de cooperativas de mototaxis de Iztapalapa; Jesús Espinosa Nieves, de una empresa del municipio mexiquense Tezoyuca; y los transportistas María Elena Pareja Romano y Martín Eligio.

Exigieron el reconocimiento de su labor y un trato digno que ponga fin a la criminalización del servicio que realizan.

Describieron que esta modalidad inició tres décadas atrás y que, actualmente, forma parte de la vida cotidiana de sus comunidades, donde les confían el traslado de los niños a la escuela, así como la movilidad de los adultos mayores, siendo el transporte más cercano a la gente y, por lo tanto, el que inicia y concluye sus corridas de madrugada, en los puntos terminales de todas las ciudades de la República.

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