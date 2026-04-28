Leticia Ramírez, una operadora de confianza de la 4T

En años recientes, Leticia Ramírez Amaya se convirtió en una figura central en la Cuarta Transformación, con una trayectoria que combina el activismo social, la docencia y la gestión en la atención ciudadana.

Tras desempeñarse como secretaria de Educación Pública en el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ahora asume el reto de dirigir la Secretaría de Bienestar, la dependencia encargada de los programas sociales más emblemáticos del gobierno federal.

Formación y raíces

Ramírez Amaya es profesora de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros y cuenta con estudios en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Su formación no solo fue académica, sino también sindical: fue una participante activa en el movimiento magisterial de la CNTE en los años 80, lo que forjó su visión sobre los derechos laborales y sociales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, felicitó a la funcionaria por su nuevo encargo. Especial

Colaboradora histórica

Su vínculo con el movimiento fundado por López Obrador y que ahora continúa Claudia Sheinbaum es de larga data, pues en el Gobierno del Distrito Federal, durante las administraciones de Andrés Manuel y de Marcelo Ebrard (2000-2012), fue la responsable del área de Atención Ciudadana, una posición clave donde se convirtió en el primer contacto del gobierno con las demandas de la población.

Estuvo en la Coordinación de Atención Ciudadana (2018-2022) con la llegada de la 4T a la Presidencia, donde retomó esta función en Palacio Nacional, encargándose de recibir, canalizar y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas a nivel nacional.

En septiembre de 2022, fue nombrada secretaria de Educación Pública, sucediendo a Delfina Gómez.

Durante su gestión defendió e implementó el modelo de la "Nueva Escuela Mexicana". También, supervisó la polémica transformación de los libros de texto gratuitos y mantuvo una relación de diálogo constante con las cúpulas y bases magisteriales.

El reto en la Secretaría de Bienestar

El nombramiento de Ramírez Amaya llega en un momento de relevo estratégico, pus sustituye a Ariadna Montiel, quien deja la dependencia para, al parecer asumir la dirigencia nacional de Morena en relevo de Luisa María Alcalde, quien aceptó la propuesta de la presidenta Sheinbaum de asumir la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Ramírez sustituye a Ariadna Montiel, quien deja la dependencia para buscar la dirigencia de Morena. Especial

En Bienestar, Leticia Ramírez tendrá la misión de: