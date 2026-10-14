Listo, nuevo mecanismo para castigar el huachicol fiscal

El Estado mexicano multará hasta con el ciento por ciento del valor real del petróleo, gasolinas, gas o diesel que pretenda introducirse al país sin reportarlo a las autoridades aduanales, pues el Senado avaló la reforma a la Ley Aduanera que permitirá incluso la retención de esa mercancía en tanto los dueños no acrediten su procedencia lícita y cubran los impuestos correspondientes.

Aprobada con 66 votos en favor, 37 en contra y una abstención, el pleno del Senado envió la reforma al Ejecutivo Federal, a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.

La reforma establece que “cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, las autoridades aduaneras iniciarán de oficio el ejercicio de las facultades de comprobación”.

Además, precisa que cuando el engaño para evadir impuestos “involucre hidrocarburos y petrolíferos, se aplicará una multa del 50% al 100% del valor comercial de las mercancías”.

Dispone de procedimientos similares para que los dueños de empresas que importen hidrocarburos y petrolíferos puedan comprobar los pagos correspondientes de impuestos para que recuperen la mercancía.

“Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 20% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, las personas interesadas podrán, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del inicio del procedimiento administrativo, solicitar la sustitución del embargo precautorio”, dispone la reforma.

Precisa que podrán hacerlo “mediante la presentación de un depósito en efectivo, conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades aduaneras competentes, por un monto equivalente a las contribuciones y cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y el valor de transacción de las mercancías idénticas o similares referido en los citados artículos”.

Imelda Sanmiguel, senadora del PAN, lamentó las prisas de Morena, pues en menos de 24 horas les entregaron el dictamen, lo aprobaron en comisiones y en el pleno, a pesar de que está programada para entrar en vigor hasta enero.

La reforma, dijo la panista desde la tribuna del Senado, “amplía las facultades de la autoridad aduanera, pero no fortalece de la misma forma los controles sobre su actuación.

“Pero al no requerir un porcentaje mínimo como el 50 % para proceder con el embargo precautorio y al volverse más frecuentes las revisiones por diferencias menores, aumenta drásticamente el riesgo de inmovilización de mercancías en aduanas. Esto generará mayores costos de almacenaje, retrasos logísticos y menor disponibilidad de inventarios”, resaltó.

La priista Carolina Viggiano también criticó las prisas y alertó que “no aceptamos que hoy aprueben una facultad abierta y mañana conozcamos, por un acuerdo administrativo, hasta dónde llega el poder que les entregamos; y menos podemos entregar semejante discrecionalidad a autoridades que han demostrado ser incapaces de cerrar la puerta al contrabando, a la corrupción y a las redes que durante años hicieron negocio desde las propias aduanas.

“Nos piden confianza precisamente quienes tenían la obligación de vigilar las aduanas, mientras el huachicol fiscal crecía frente a sus ojos”, resaltó.