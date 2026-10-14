EU no bombardeará embarcaciones mexicanas, como hizo con Venezuela: Harfuch

Estados Unidos no repetirá en México los bombardeos de embarcaciones, como los ocurridos en Venezuela, pues “no se ha puesto ni siquiera sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos haga un ataque en los mares mexicanos, sino más bien el intercambio de información”, aseguró el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Interrogado sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que va por las personas involucradas con el narcotráfico, el Secretario explicó que las peticiones son en términos generales, no en particular de alguna persona.

“Ese es un intercambio de información diario y permanente que tenemos con ellos. No ha habido una exigencia como tal, sino exigencias generalizadas en una cantidad de reuniones que se han llevado a cabo desde que está el presidente Trump en Estados Unidos”, respondió.

A pregunta expresa explicó que Sinaloa “es un estado prioritario que no vamos a soltar hasta que esté su completa pacificación”.

“Sinaloa es una prioridad para el Gobierno de México, es una prioridad para la Presidenta de México. Nos ha instruido al Gabinete de Seguridad estar de manera permanente supervisando las operaciones que se llevan a cabo en Sinaloa. Como ustedes saben, es de los estados donde mayor cantidad de detenidos hemos asegurado; el 20% de las armas aseguradas de todo el país ha sido en Sinaloa. Del ciento por ciento, el 20% ha sido en Sinaloa.

Falta mucho por hacer, sabemos que todavía hay lugares y regiones que necesitan atención prioritaria y allí está el Gobierno de México. Principalmente el despliegue más grande lo tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, el General Trevilla ha estado también visitando constantemente el estado y es un estado prioritario que no vamos a soltar hasta que esté su completa pacificación”, respondió sobre el tema de Sinaloa.

–Quisiera saber si hay esta posibilidad de que los Estados Unidos también ataquen embarcaciones que surjan de puertos mexicanos con narcotraficantes, como ocurrió con Venezuela, se le preguntó.

–Sí ha habido intercambio de información y sí ha habido un acuerdo donde México esté pendiente de los patrullajes marítimos, obviamente. La Secretaría de Marina ha hecho un extraordinario papel, hoy en la mañana en la conferencia Mañanera, con la señora Presidenta, mencionamos de un aseguramiento de ayer o antier, de la Secretaría de Marina, de 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Oaxaca.

Pero no sólo eso, esto se suma, sólo en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína, estos son millones y millones de dosis que dejan de venderse en las calles, y millones y millones de dólares que dejan de ingresar a las filas de los criminales.

“No se ha puesto ni siquiera sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos haga un ataque en mares mexicanos, no, sino más bien el intercambio de información”, respondió.

Después de reunirse en privado con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado durante tres horas y media, el Secretario accedió a responder algunas preguntas, entre ellas que el empresario Jorge Amilcar Olán sí está localizable para las autoridades mexicanas y que corresponde a la Fiscalía General de la República informar si ha abierto alguna carpeta de investigación sobre el tabasqueño.