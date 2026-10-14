Senado rinde homenaje con minuto de silencio Francisco Garfias, periodista de Excélsior

El pleno del Senado guardó un minuto de silencio en honor al periodista Francisco Garcías, columnista de Excélsior.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, resaltó la trayectoria profesional de Garfias y recordó que una parte importante de su vida profesional se centró en relatar los sucesos del Congreso de la Unión.

Su destacada trayectoria fue reflejo de su sagacidad, rigor, puntualidad y profundo compromiso con el ejercicio periodístico, particularmente con el análisis de la vida política y parlamentaria de nuestro país.

Siempre atento al acontecer nacional, Pancho Garfias supo narrar, interpretar y analizar, desde distintos géneros periodísticos, los acontecimientos que han marcado la historia política de México. Fue un periodista de oficio, un analista agudo y un gran maestro para muchas generaciones de comunicadores”, expresó Higinio Martínez.

Resaltó que desde el Senado de la República, donde mucho tiempo lo tuvimos aquí con nosotros, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amistades y colegas, especialmente a quienes día a día ejercen el periodismo y cubren la fuente informativa de esta Cámara de Senadores.

“Hoy con respeto y reconocimiento a su invaluable trayectoria, honramos, a petición de varias senadoras y senadores, y de esta Mesa Directiva, honramos su memoria con un minuto de silencio”, expresó el presidente del Senado.

Los legisladores federales de todas las fuerzas políticas se pusieron de pie, mientras desde una de las tribunas estaba la mayoría de los periodistas que cubren a diario las actividades del Senado y que todos los días convivieron con Francisco Garfías durante los últimos 25 años.